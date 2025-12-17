歌手でタレントの研ナオコが15日、オフィシャルブログを更新。兄夫婦が手作りした“冬の味覚”が今年も届いたことを明かし、ファンから反響を呼んでいる。



この日、『実は待っていました』と題してブログを更新。絵文字を交えながら「今年も兄夫婦が作った干し柿 沢山持ってきてくれました」と報告し、立派に仕上がった干し柿の写真を公開した。



さらに「１ヶ月前はこんな感じだったそうです」と干し柿を吊るして乾燥させている途中の様子も紹介。「実は、そろそろかなーと思ってました」と完成を心待ちにしていたことも明かした研は「いつも有難う」と毎年変わらず手間ひまかけて作ってくれる兄夫婦への感謝の言葉を添え、ブログを締めくくった。



この投稿にファンから「仲の良さが伝わります！」「すばらしい」「美味しそうに仕上がってますね！」「めっちゃ美味しそう」「美味しく頂いて下さいね〜」「わぁ〜いいなぁ〜」「すごい、売り物みたいに上手ですね！」「期待してるナオコさんが可愛い（笑）」などの声が寄せられている。