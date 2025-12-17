二岡智宏氏が社会人野球「ジェイプロジェクト」の監督に就任

株式会社ジェイグループホールディングスの社会人野球チーム「ジェイプロジェクト」は17日、元巨人ヘッドコーチの二岡智宏氏が監督に就任すると発表した。二岡氏は「今年まで10年間指導者として歩んで参りまして、来季は野球から少し距離を置くつもりでしたが、チームから声をかけていただき何か力になる事があるのならという思いでお引き受けいたしました」とコメントしている。

グラウンドには立たないつもりではあったことを明かしながらも「名古屋で野球と仕事を両立しながら夢を追い続ける選手たちの姿、そして球団からの強い熱意に心を動かされ、新たな挑戦に挑みます。決して恵まれた環境や実績のあるチームではありませんが、だからこそ1日の積み重ねに価値があります。選手たちと汗を流し、勝利と成長に本気で向き合い、ジェイプロジェクトらしい野球を築いていきたいと思います」と力を込めている。

二岡氏は1998年ドラフトで巨人から2位指名を受けて入団。2009年に日本ハムへ移籍し、現役生活は通算15年。1457試合に出場し、打率.282、173本塁打、622打点を記録していた。引退後は2016年から巨人の2軍打撃コーチを務め、2017年からは1軍打撃コーチへ。2018年はBCリーグ富山の監督に就任し、2020年からは巨人に復帰して3軍総合コーチを務めた。2022年は2軍監督に就任し、2024年からはヘッド兼チーフ打撃コーチに配置転換。今季はチームが3位にとどまり、巨人を退団していた。（Full-Count編集部）