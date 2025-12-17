大谷がPSで見せた3HR＆10奪三振の歴史的パフォーマンス

ドジャース・大谷翔平投手がブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦で放った同戦3本目のホームランボールが、オークションに出品されることになったと16日（日本時間17日）に米紙「ニューヨーク・ポスト」が報じた。持ち主は200万ドル（約3億円）の買取オファーも拒否したという。

大谷は10月17日（同18日）に行われた試合に「1番・投手」で出場。6回0/3を10奪三振無失点、打っては3本塁打という歴史的なパフォーマンスを見せた。今回オークションに出されるのは、3本目のホームランボールだ。

同紙によると、ボールを手にしたデービット・フローレスさんのもとには「クレイジーな」額の買取オファーが殺到。最高額は200万ドル（約3億円）にものぼったという。フローレスさんは大谷の母国である日本からのアプローチにも期待していたといい、「私はボールが日本のものだと思った。あれはショウへイのものだ。日本のものだ。それ（日本からのオファー）を私は待っていた」とコメント。しかし、期待通りにはいかなかったようだ。出品については「（金額が）どうなっても自分は今よりもずっと良い状態になる」と話しているという。

同戦で放った2本目のホームランボールもオークションに出されており、27万ドル（約4177万円）で落札。また、昨年の50本塁打＆50盗塁（50-50）の記念球は約440万ドル（約6億8000万円）で落札されている。（Full-Count編集部）