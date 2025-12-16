「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と時代や状況に合わせて変化する「流行」を調和させる概念。



名作アイテムを選ぶ審美眼を持ちながら、店選びでは最新店も押さえる。そんな柔軟な感性こそが大人の男には必要だ。

【vol.10】ブルックス ブラザーズのボタンダウンシャツブルックス ブラザーズの伝統を紡ぐ、米国製の一枚。ボタンダウンの襟、スーピマコットンのオックスフォード生地が無二の品格を醸す。125年を超えて磨き続けられた普遍のスタイルがここに



今年８月８日、麻布十番にオープンしたフレンチ『harvest project』。シェフの椎名豊太郎氏が店名に込めたのは、「実り」への祈りだ。





『NARISAWA』で修業の日々に積み重ねた愚直な技、雇われシェフとして数字までも抱えた重責、コンサルとして人と店を結んできた経験。その軌跡の中で導き出されたのは、「トラディショナルを美しく表現する料理」というひとつの答えである。ひと皿が過ぎゆく一瞬を彩るだけでなく、眠りにつく前に思い返し、翌朝ふと記憶に甦る――そんな余韻をゲストに託すことこそ、彼の志であり、美意識だ。深海の静けさや宇宙の広がりを思わせるブルーの空間もまた、時を超える記憶を抱かせる舞台となる。一方、ブルックス ブラザーズのボタンダウンシャツは今年、誕生から125周年を迎え、世紀を超える歴史の中で普遍を守りつつ細部を磨き続けてきた。その姿はまさに「トラディショナルを美しく表現する」という思いを体現した、気高き先達そのものと言える。料理も服も、その精神に宿るのは、人生に寄り添い、実りを刻む永遠の記憶。そしてその記憶は、時を超えてなお人の心に実りを運び続ける。

■アイテム

￥31,900〈ブルックス ブラザーズ／ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL：0120-02-1818〉