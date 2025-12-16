背番号24…「関係者の皆様には大変感謝」

阪神は16日、キャム・ディベイニー内野手の獲得を発表した。パイレーツで今季メジャーデビューした28歳は、球団を通じて「皆さんの為にプレーできることを光栄に思います」と意気込みを語った。

28歳のディベイニーは185センチ、88キロの内野手。2019年ドラフト15巡目（全体463位）でブルワーズに入団し、2022年には2A・3Aの128試合で打率.264、22本塁打、OPS.834の好成績を残した。その後、ロイヤルズに移籍し、2024年にはプレミア12米国代表にも選ばれた。

今季はパイレーツとの2球団でプレーし、3Aでは103試合で打率.266、20本塁打、OPS.846をマーク。8月に待望のメジャーデビューを果たした。計14試合に出場し、36打数5安打の打率.136、0本塁打、OPS.351。メジャーでは三塁の起用だけだったが、マイナーでは遊撃、二塁、一塁、左翼など様々なポジションをこなす器用さも持ち合わせている。

ディベイニーは球団を通じて「この度、タイガースという歴史のある球団でプレーする機会を与えていただき、関係者の皆様には大変感謝しています。安定したプレーで信頼を得て、勝利を積み重ね、最終的な目標であるチームの優勝に向けて貢献します。多くのファンの皆さんにお会いできることを大変楽しみにしています。球団やファンについて良い話ばかり耳にしますが、実際に皆さんの前で、また、皆さんの為にプレーできることを光栄に思います」とコメントした。（Full-Count編集部）