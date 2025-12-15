マンシー「素晴らしいことが目の前で起きているのに」

ドジャースのマックス・マンシー内野手が、ドジャースのコンテンツを発信する米ポッドキャスト「Talk Dodgers to Me」に出演し、同僚の大谷翔平投手と過ごす貴重すぎる時間について明かした。

日々“二刀流”を目の当たりにするマンシーは「（瞬間を楽しむよりも）その後に色々（偉大さについて）話をしたいと思ってしまうことがある。僕がショウヘイのことを見ていると、常に『今一緒にプレーしているのは史上最高の選手かもしれないから、彼のやることすべてを楽しまないといけないんだ』って自分自身に思い出させなきゃと思うんだ」と笑う。

「実際僕は楽しんでいるよ。なぜなら、そうしないほうが難しいからね。場外までボールを打っちゃうし、100マイル超えの球も投げちゃうし。この男がやることはすべて、正真正銘ヤバいなっていう。それはフレディ（フリーマン内野手）にも言えることで、彼は年間で二塁打を60本打つわけだし。ムーキー（ベッツ内野手）だって、他のポジションで何度もゴールドグラブ賞に輝いた後に、新しいポジションでもゴールドグラブ級の守備をするわけだし」と偉大なMVPたちから刺激を受けているようだ。

さらに「素晴らしいことが目の前で起きているのに、その偉大さを味わうことを忘れてしまう時があるんだ」とも。投打で躍動する大谷とともにプレーすることで、非日常が“当たり前”になるときがあるようだ。（Full-Count編集部）