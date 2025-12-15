健康診断や人間ドックで、毎年「血液検査」を受けている人は多いと思います。採血を行う際は左右いずれかの腕に針を刺しますが、ネット上では「採血する腕は右と左、どっちがいい？」「利き腕でもいい？」などの声が上がっています。

さらに、「針を刺す場所、どうやって決めてるんだろう」「腕の内側っていう決まりがあるの？」といったように、針を刺す部位の決め方についても疑問を抱いている人がいるようです。採血をする「腕」と「部位」はどのように決めているのでしょうか。eatLIFEクリニック（横浜市旭区）院長で内科医・糖尿病専門医の市原由美江さんが解説します。

利き腕とは逆の腕で行うことも

血液検査は採血を行い、肝臓や腎臓といった臓器の異常を調べたり、血糖値やコレステロール、中性脂肪、尿酸などの数値を調べたりと、さまざまなことが分かる検査です。健康診断で特に異常を指摘されず健康な人は、年に1回の健康診断での血液検査で十分です。

何か症状があるなど不調のときには、病院で血液検査を行い、不調の原因を調べます。例えば、糖尿病などで定期的に病院を受診している人は、1〜2カ月に1回は血液検査をすることが多いです。かかっている病気によって血液検査の頻度は変わります。

採血をするときの「腕」について、左右どちらがよいのか気になる人は多いと思います。血管が分かれば、左右どちらの腕でも構いません。患者側がリクエストしても問題はありませんが、血管が見づらい場合は利き腕とは逆の方の腕で採血をお願いすることもあります。

なお、一般的に、血液は、肘の内側にある「肘正中皮静脈（ちゅうせいちゅうひじょうみゃく）」から採取することが多いです。血管が太いことや真っすぐであることが多く、また、周辺に神経や動脈がないことも理由です。

血管が見えづらかったり、曲がっていたりすると、その周辺の外側の血管を使うことが多いです。肘正中皮静脈やその周辺の血管からの採血が難しければ、前腕の血管や、手の甲の血管を使うことがあります。腕で採血が難しい場合は、まれに足の血管を使うこともあります。