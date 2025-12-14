＜ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＞クリスマスは新ナイトショーに注目！ホグワーツ城も冬の魔法に？
街がイルミネーションに彩られ、休日は家族でどこへ出かけようかとワクワクする季節になりました。そんななか「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」では、2025年11月19日（水）から2026年1月4日（日）まで、冬の特別イベント「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」が開催されています。
今年のテーマは「今日は自分で飾るんだ」。子どもたちがワクワクするキャラクターショーなど、パーク内には家族みんなが“自分の好き”を見つけられるイベントが満載ですよ。今回は夜に家族で見てほしい、おすすめのナイトショーをご紹介していきます。
雪や花火の演出も！パワーアップした新ナイトショー
1日の締めくくりに家族で楽しみたいのが、夜に開催される新ナイトショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」です。このショーでは、スヌーピーやハローキティ、エルモなど、子どもたちに人気のキャラクターが登場し、一緒に踊ったり、雪や花火の演出があったりと、まるで物語の世界に入りこんだような特別なひとときが味わえます。
ショーのストーリーは、仲よしの友人4人組がクリスマスパーティの準備を楽しむ、心温まるシーンからスタート。
おなじみのクリスマスソングに合わせて、キャラクターたちがキュートなダンスを披露。冬らしいほっこりアイテムを身に着けたスヌーピー＆チャーリー・ブラウンがランタンを届けてくれるなど、ママも子どもも思わず笑顔になる演出が続きます。
スノーマンのダンスのあとは、エルモやクッキーモンスターたちが元気いっぱいに登場！ 「ヘイ！ ホー！ ホッホッホー！」の掛け声や「ジングルベル」で、ゲストといっしょに盛り上がります。子どもたちも思わず体を動かしてしまうはず！
寒さを忘れさせてくれるような大盛り上がりのショーを、ぜひ家族で満喫してみてくださいね。後半には、「とあるサプライズプレゼント」が思わぬできごとを呼ぶシーンもあります。気になる内容はパークでのお楽しみに。
ホグワーツ城に冬の魔法がかかる！？大人気マッピングショー
「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™」では、毎年大人気のマッピングショー「ホグワーツ™・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」が今年も開催されます。夜のホグワーツ城に、キラキラ輝く冬の魔法が広がる様子は、子どもも大人も思わず見入ってしまうほど。
かわいいスノーマンが登場したり、フクロウ便がプレゼントを運んだり、魔法界ならではの幻想的なシーンが次々に現れます。フィナーレにはホグワーツ城に冬の奇跡が舞い降り、家族みんなで笑顔になれる感動の瞬間がおとずれるでしょう。ハリー・ポッターファンはもちろん、初めての子どもでも楽しめる冬だけの特別なショーです。
オープニングには俳優の北村匠海さんも登場！
夜に行われた「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」のオープニングイベントには、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のブランドアンバサダーで俳優の北村匠海さんと、ダンスボーカルユニットICExの阿久根温世さん、竹野世梛さんも登場。新ナイトショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」なども、3人で満喫したようでした。
北村さんは、「誰と過ごすかということももちろん大事だけど、クリスマスに自分自身を満たすということを感じてほしい。食べたり、乗り物に乗ったり、そういうのも全部、自分がチョイスできる幸せなので、“自分で自分を幸せにする”体験をしてほしいなと思います」と話し、今回の「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」のテーマである“自分で自分の幸せをつくる”、“超最幸”のクリスマスを、身をもって楽しんでいる様子でした。
今年のクリスマスは、家族みんなが“超最幸”の気分になれるクリスマスを、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」で過ごしてみてはいかがですか？
HARRY POTTER and all related characters and elements © ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
TM © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
※商品やメニューの価格やデザイン、販売店舗、販売方法などは、予告なく変更される場合があります。
取材、文・編集部
今年のテーマは「今日は自分で飾るんだ」。子どもたちがワクワクするキャラクターショーなど、パーク内には家族みんなが“自分の好き”を見つけられるイベントが満載ですよ。今回は夜に家族で見てほしい、おすすめのナイトショーをご紹介していきます。
1日の締めくくりに家族で楽しみたいのが、夜に開催される新ナイトショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」です。このショーでは、スヌーピーやハローキティ、エルモなど、子どもたちに人気のキャラクターが登場し、一緒に踊ったり、雪や花火の演出があったりと、まるで物語の世界に入りこんだような特別なひとときが味わえます。
ショーのストーリーは、仲よしの友人4人組がクリスマスパーティの準備を楽しむ、心温まるシーンからスタート。
おなじみのクリスマスソングに合わせて、キャラクターたちがキュートなダンスを披露。冬らしいほっこりアイテムを身に着けたスヌーピー＆チャーリー・ブラウンがランタンを届けてくれるなど、ママも子どもも思わず笑顔になる演出が続きます。
スノーマンのダンスのあとは、エルモやクッキーモンスターたちが元気いっぱいに登場！ 「ヘイ！ ホー！ ホッホッホー！」の掛け声や「ジングルベル」で、ゲストといっしょに盛り上がります。子どもたちも思わず体を動かしてしまうはず！
寒さを忘れさせてくれるような大盛り上がりのショーを、ぜひ家族で満喫してみてくださいね。後半には、「とあるサプライズプレゼント」が思わぬできごとを呼ぶシーンもあります。気になる内容はパークでのお楽しみに。
ホグワーツ城に冬の魔法がかかる！？大人気マッピングショー
「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™」では、毎年大人気のマッピングショー「ホグワーツ™・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜」が今年も開催されます。夜のホグワーツ城に、キラキラ輝く冬の魔法が広がる様子は、子どもも大人も思わず見入ってしまうほど。
かわいいスノーマンが登場したり、フクロウ便がプレゼントを運んだり、魔法界ならではの幻想的なシーンが次々に現れます。フィナーレにはホグワーツ城に冬の奇跡が舞い降り、家族みんなで笑顔になれる感動の瞬間がおとずれるでしょう。ハリー・ポッターファンはもちろん、初めての子どもでも楽しめる冬だけの特別なショーです。
オープニングには俳優の北村匠海さんも登場！
夜に行われた「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」のオープニングイベントには、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」のブランドアンバサダーで俳優の北村匠海さんと、ダンスボーカルユニットICExの阿久根温世さん、竹野世梛さんも登場。新ナイトショー「ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜」なども、3人で満喫したようでした。
北村さんは、「誰と過ごすかということももちろん大事だけど、クリスマスに自分自身を満たすということを感じてほしい。食べたり、乗り物に乗ったり、そういうのも全部、自分がチョイスできる幸せなので、“自分で自分を幸せにする”体験をしてほしいなと思います」と話し、今回の「ユニバーサル・クリスマス・ジョイ」のテーマである“自分で自分の幸せをつくる”、“超最幸”のクリスマスを、身をもって楽しんでいる様子でした。
今年のクリスマスは、家族みんなが“超最幸”の気分になれるクリスマスを、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン」で過ごしてみてはいかがですか？
HARRY POTTER and all related characters and elements © ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling.
TM © 2025 Universal Studios. All rights reserved.
画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン
※商品やメニューの価格やデザイン、販売店舗、販売方法などは、予告なく変更される場合があります。
取材、文・編集部