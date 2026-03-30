「誠実・進取・創造」を企業理念に、社会の要請に応える事業を行う矢作建設工業株式会社。2025年8月に研究施設「エンジニアリングセンター」の研究棟をリニューアルし、『ZEB』と「CASBEE-ウェルネスオフィス」Sランクの認証を取得した。詳細について、広報戦略グループの石原俊さんに話を伺った。【画像】緑をふんだんにあしらったバイオフィリックデザインの執務エリア愛知県長久手市にあるエンジニアリングセンターの研究棟同社