自民党の鈴木俊一幹事長は16日の記者会見で、来春の統一地方選に関し、公明党との非公式な選挙協力に期待感を示した。「地方レベルでは今なお関係がかなり深い。公式に体制が取れなくても、今までのつながりの中で互いに協力をお願いすることはあり得る」と述べた。公明の竹谷とし子代表が14日の会見で、自民との協力を「基本的に行わない」と明言したことには論評を避けた。