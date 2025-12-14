³ØÆ¸¤«¤éÃæ³ØÌîµå¤Ø¡ÄÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÊÉ¡É¡¡Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤è¤êÅê¼ê¤¬½¬ÆÀ¤¹¤Ù¤Ç½ÎÏ¤È¤Ï
¥×¥í¤Î¿¿»÷¤Ï»þ´ü¾°Áá¡ÄÃæ³ØÀ¸Åê¼ê¤¬Í¥Àè¤¹¤Ù¤¡È2¡Á3µå¼ï¡É¤Ç¤ÎÀ©µåÎÏ
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤ÎÅê¼ê¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ºÇ¤â½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤«¡£¥í¥Ã¥Æ¤äµð¿Í¤Ê¤É¤Çº¸ÏÓÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢Ãæ³Ø¹Å¼°Ìîµå¥Á¡¼¥à¡ÖÅÔÃÞ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥Ý¥Ë¡¼¡×¤Ç²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÁ°ÅÄ¹¬Ä¹»á¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ëÇ½ÎÏ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Ö¤Îµ÷Î¥¤Ï16¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é18.44¥á¡¼¥È¥ë¤Ø¤È°ìµ¤¤Ë±ó¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö¤³¤Îµ÷Î¥´¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¹þ¤à´¶³Ð¤òÍ¥ÀèÅª¤Ë½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë¼ý¤á¤ëµ»½Ñ¤òËá¤¯¤³¤È¤¬Àè·è¤À¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤òÂÇ¤Á¼è¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Êµå¼ï¤¬ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Á°ÅÄ»á¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸Åê¼ê¤Î´ðËÜµå¼ï¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç½½Ê¬¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥×¥í¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥·¥ó¥«¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ë¤¬¡¢¡ÖÃæ³ØÀ¸¤¬Á´¤Æ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¾¤ËÂ¿¤¯¤Îµå¼ï¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®Ä¹ÃÊ³¬¤Ç¿·¤¿¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£Í¥Àè½ç°Ì¤ò¹Í¤¨¡¢´ðËÜ¤È¤Ê¤ë2¡Á3¼ïÎà¤Îµå¼ï¤ò¤Þ¤º¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¡¢Åêµå½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ëÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¥×¥í¤Î¿¿»÷¤ò¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Êµå¼ï¤ò»î¤·¤¿¤¬¤ë¡£¤·¤«¤·Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢²¿¼ïÎà¤â¤ÎÊÑ²½µå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤Ê¤¤µå¼ï¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ë³Î¼Â¤ËÅê¤²¹þ¤á¤ëµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡£¡Ö2¼ïÎà¤Îµå¼ï¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢»î¹ç¤Ï½½Ê¬¤ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤«¤éÃæ³ØÀ¸¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤ÆÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤ÏÌµÍý¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊÑ²½µå¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È1¡Á2¼ïÎà¤ÎÊÑ²½µå¤Ç¥²¡¼¥à¤òºî¤ì¤ëÅê¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡£¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤¿À®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÇ½ÎÏ¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤½¡¢¾ÍèÅª¤Êµ»½Ñ¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊFirst-PitchÊÔ½¸Éô¡Ë