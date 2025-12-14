¶äºÂ¤Î¡ÈÂç¿Í¤Î±£¤ì²È¥á¥·¡É3Áª¡£²ñ°÷À©¥Ð¡¼¤Î¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡¢³äË£¤ÎÄê¿©¤Ê¤É
¤³¤Î³¹¤ò°¦¤·Â³¤±¤ë¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ìÝÕþ¤Ë¤¹¤ëÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¶äºÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥í¥Þ¥ó¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ã£¿Í¤¿¤Á¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¡¢ÈëÌ©¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Ø¤¤¤¶¡£
¸µ·Ð»º¾Ê¡¢M&A¤â¼ê³Ý¤±¤ëÂ¿ºÌ¤Ê´é¤ò¤â¤Ä¥Þ¥Þ
1984Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¤Î¤Á¶âÍ»¶È³¦¤Ø¡£30ºÐ¤ÇÆÈÎ©³«¶È¡¢34ºÐ¤Ç¡ØBAR IRIS¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¡Ø¥¯¥é¥Öô¥¡Ù¤Î¥Þ¥Þ¤âÌ³¤á¤ë¡£
Q1¡¥¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡©
Q2¡¥¶äºÂ¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡Ö²×Îõ¤Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤â¤ªÅ¹¤Ï°ì¸®¤â¤Ä¤Ö¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØBAR IRIS¡Ù¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤êÂÑ¤¨¤·¤Î¤®¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ÎÅ¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ë¤è¡Ù¤È¡£¶äºÂ¤Ï¤½¤ó¤Ê²¹¾ð¤¬¤¢¤ë³¹¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Q3¡¥¤Ê¤¼¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¡©
¡Ö¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤Î¾®Àâ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡È¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¶Á¤¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆó½½ºÐ¤«¤é¤Ï¶äºÂ¤Ç¤Ð¤«¤ê²á¤´¤·¤Æ¡£½¢¿¦¸å¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¶äºÂ¤Ø¡Ä¡Ä¤È´ê¤¤Â³¤±¡¢¤´±ï¤¬¤´±ï¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ì´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
£±¡¥¸µ²ñ°÷À©¤ÇÈë¤á¤ä¤«¤µ¤ÏÈ´·²¡£Èâ¤ò³«¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤»Å³Ý¤±¤Ë¶Ã¤¯
¡ØÆÊºé¤¡Ù
ÆÊ¤ÎÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢ÌÚ¤Î²¹¤â¤ê°î¤ì¤ëÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÎÅ¹Æâ¡£ÊìÂÎ¤¬¥Ð¡¼¤æ¤¨¤ª¼ò¤Ï²¿¤Ç¤â¤´¤¶¤ì¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤âÆüËÜ¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤¬É¾È½¤À¡£¥Ð¥Ã¥¯¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î°ú¤¸Í¤Î±ü¤Ë¤Ï¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Î¤ß¤¾ÃÎ¤ë¥«¥é¥ª¥±ÍÑ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë
·Ð»º¾Ê¡¢À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢M&AÃç²ð¶È¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë²ÃÆ£¤µ¤ó¡£¸½ºß¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¶äºÂ¤Î¥Þ¥Þ¤Î£²¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬º©°Õ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤³¡ØÆÊºé¤¡Ù¡£Æ±¤¸¤¯£¸ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¡Ø¥È¥Á¥Ð¡¼¡Ù¤Î»ÐËåÅ¹¤Ç¡¢¡Ö¶äºÂ¤Î¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿½¸ÂçÀ®¡×¤È¤·¤Æ£¸Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¥µ¥¯¥Ã¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¡Ö±ÀÀç¥Ï¥à¥«¥Ä¡×¡Ê¡ï1,200¡Ë¤Ï²ÃÆ£¤µ¤ó¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ò¤ÈÉÊ
¡Ö¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤È¤Ï¤â¤¦£·Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£ÎÁÍý¤ò¥¢¥é¥«¥ë¥È¤ÇÍê¤á¤Æ¡¢Ä«¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆ±È¼¤Ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¤Ë¤È»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¯¡¢Â¾¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¤â¹¥É¾¤ÇÉ¬¤º¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¿¼Ìë¤ÏÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â¤·¡¢¿©ºà¤¬¤¢¤ì¤Ð¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤¤ÎÁÍý¤Ë¤â±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë½ÀÆð¤µ¡£
»³·Á¡Ö¤Ä¤äÉ±¡×¤ò¤ª¤¤¤·¤¯¿æ¤¾å¤²¤¿¡ÖÅÚÆé¤´¤Ï¤ó¡×¡Ê£±¹ç¡ï1,500¡Ë¤È¡¢¤¤¤¯¤é¤Î¾ßÌýÄÒ¤±¡¢ÌÀÂÀ»Ò¡¢³¤ÂÝ¡¢¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥Á¡¼¥º¡¢¤Ì¤«ÄÒ¤±¤Î»ê¶Ë¤Î¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¥»¥Ã¥È¡×¡ï1,500¡£
¿·³ã¾®ÀéÃ«»Ô¤ÎÏ·ÊÞ¡Ø¤ï¤¿¤ä¡Ù¤Î¡Ö¤Ø¤®¤½¤Ð¡×¡Ê¡ï1,500¡Ë¤âÌ£¤ï¤¨¡¢¿¼Ìë¤Î¾®Ê¢Ëþ¤¿¤·¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£23»þ¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÂ¤¤ê¡¢¾Æ¤Êª¡¢Å·¤×¤é¤Ê¤ÉÏÂ¿©Ãæ¿´¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¡¢¤ª¤Þ¤«¤»¥³¡¼¥¹¡Ê¡ï15,000¡Ë¤â¤¢¤ê
¡Ö24»þ°Ê¹ß¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÈëÌ©¤ÎÈâ¤¬³«¤¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¿©»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¥«¥é¥ª¥±¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡×¤È²ÃÆ£¤µ¤ó¡£
¤³¤Î»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¡¢¿¼Ìë¤ÎÁªÂò»è¤ò¹¤²¤¿¤¤¶äºÂ¤ÎÄ³¤¿¤Á¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤æ¤¨¤ó¤Ê¤Î¤À¡£
40Ç¯°Ê¾å¡¢¿©¤Î¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¥Õ¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢¥µ¥ó¥±¥¤¥ê¥Ó¥ó¥°¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¿©¤¤¤·¤óË·¤ÊÀÊ¬¤«¤é£±Ç¯Â¤é¤º¤Ç¿©ÀìÌç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£¤³¤ÎÆ»°ì¶Ú»Í½½Í¾Ç¯¡£ºÇ¶á¤Î¿©¤ÙÊâ¤¤Ï¡¢Ãæ²Ú¤ÈÏÂ¿©¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤¬¤Á¡£
Q1¡¥¶äºÂ¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¤´¤Ï¤ó¤Ê¤é¡©
¡Ö¹âµéÅ¹¤¬¸®¤òÏ¢¤Í¤ë¶äºÂ¤Ç¤¹¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤ªÅ¹¤â¤¤¤í¤¤¤í¡£Îã¤¨¤ÐÂÙÌÀ¾®³Ø¹»¶á¤¯¤Î¡ØÂÙÌÀ°Ã¡Ù¡£¶¾Çþ°Ê³°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤âËÉÚ¤ÇÃÍÃÊ¤â¼êº¢¡£Â¾¤Ë¤â¡Ø¥ì¥¹¥È¥é¥óYAMAGATA¡Ù¤ä¡Ø¤ß¤ä¤¶¤ï¡Ù¤Ê¤ÉÏ·ÊÞ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¡×
Q2¡¥¶äºÂ¤Ç¼êÅÚ»º¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡©
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ø¶äºÂ¥¦¥¨¥¹¥È¡Ù¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¡ÊÃæ¤Ç¤â¡Ø¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¡Ù¡Ë¤ä¡Ø¥ê¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¡Ù¤¬¼êÅÚ»º¤ÎÄêÈÖ¡£ÏÂ²Û»Ò¤Ê¤é¡¢Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡Ø¶õÌé¡Ù¤ÎºÇÃæ¡£Æü»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Øò¿¤«¤é¤¯¡Ù¤Î¡Ø¤Ð¤é¤Á¤é¤·¡Ù¤â¡×
Q3¡¥¶äºÂ¤Îº£ÀÎ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡©
¡ÖÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶äºÂ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê³¤³°¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¾¼ÏÂ¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¸Ä¿Í·Ð±Ä¤Î´ÅÌ£²°¤µ¤ó¤äÍÎ¿©Å¹¤â¤Þ¤ÀÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¨¥ë¥É¡¼¥ë¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¹âµéÍÎ²Û»ÒÅ¹¤â¤¢¤êÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
£²¡¥Ãë¤ÎÏÂÄê¿©¤¬Âç¿Íµ¤¡ªÁÏ¶È70Ç¯¤Î³äË£¤ÏÌë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤³¤½¿¿²Á¤ò¸«¤»¤ë
¡Ø»°µµ¡Ù
¶äºÂ¤ÎÉ½ÄÌ¤ê¤È¤Ï°ìÉ÷°Û¤Ê¤ëÍî¤ÁÃå¤¤ò¸«¤»¤ë¿ô´ó²°ÄÌ¤ê¡£¤½¤Î°ì³Ñ¤ËÁ¿¡¹¤È¤·¤ÆÃÈÎü¤ò·Ç¤²¤ë¡£¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤¬»Ä¤ëÅ¹¹½¤¨
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¶äºÂ¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡£
¡Ö»þ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤Ã¤«¤êÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¸Å¤ÎÉ¤¶äºÂ¤ò¼Å¤Ð¤»¤ë°ì¸®¤¬¤³¤³¡Ø»°µµ¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÁÏ¶È¤Ï¾¼ÏÂ22Ç¯¡£¸æÇ¯87¤Ë¤Ê¤ë£²ÂåÌÜ¼ç¿Í¤ÎÆîÛê·®É×¤µ¤ó¤Ï¡¢º£¤Ï¤Ê¤´ØÀ¾³äË£¤ÎÌ¾Å¹¡Ø½Ð°æ¡Ù¤Ç½¤¶È¡£¤¤¤ÁÁá¤¯´ØÀ¾¤ÎÌ£¤ò»þ¤ÎÊ¸²½¿Í¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Æ½Ð½Á¤Ç¿æ¤¯¡Ö²Ø»Ò¤ÎÌý¼Ñ¡×¡ï1,000
¸¥Î©¤Ë¤Ï¡¢º£¤â¡Ö²Ø»Ò¤ÎÌý¼Ñ¡×¤Ê¤É¡Ø½Ð°æ¡Ù¤ÎÌ¾»Ä¤ÎÌ£¤¬»Ä¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö´ÅÂä¤Î¼ã¶¹»ÅÎ©¤Æ¡×¤Ê¤ÉÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎÁÍý¤¬Ã¸¡¹¤ÈÊÂ¤Ö¡£
½Ü¤Î¾¾Âû¤ÈÌ¾»Ä¤Îòç¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ÄêÈÖ¤Î½©¤Î¡Ö¤ªÏÐ¡×¡£70Ç¯Í¾¤êºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿±ß½Ï¤ÎÌ£¡£¡ï2,500
¡Ö¤É¤ÎÎÁÍý¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤¬ÏÂ¿©¤Î¸¶ÅÀ¤È»×¤ï¤»¤ëÉ÷³Ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¿¹ÏÆ¤µ¤ó¡£
Ìë¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤³¤½Ì¥ÎÏ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤¬¡¢½Ð¿§¤Ï¥é¥ó¥Á¡£
¥é¥ó¥ÁÄê¿©¤Ï¡¢¤ª¤«¤º¤ò£±¡Á£³ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£¼Ì¿¿¤Ï¥«¥ó¥Ñ¥Á»É¿È¡¢ÌÜÂäÀ¾µþ¾Æ¡¢ÏÂµí¤ÎÌøÀî»ÅÎ©¤Æ¤Î£³ÉÊ¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¡ï3,200¡££²ÉÊ¡ï2,500¡¢£±ÉÊ¡ï1,800¡£¤Ò¤È»®¤ÎÎÌ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆËþÂ´¶¤¢¤ê
Äê¿©¤ÎÆâÍÆ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡¢²Á³ÊÀßÄê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¶äºÂ¤ÎÎÉ¿´¡£
¡Ö¶äºÂ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¬µõ¤Ë¸ì¤ë¤´¼ç¿Í¡£¾¼ÏÂ¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤é¤¬°¦¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÌ£¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤Ï¶äºÂ¤Ë¤¢¤ê¡£ÆüÌë°û¤ßÊâ¤¯¥é¥¤¥¿¡¼
1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Æù¤òÎÈ¤ËÀ¸¤¤ëÆù¿©·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿©´ØÏ¢¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£¼ñÌ£¤ÏÆùÎ¹¡Ê¥ß¡¼¥È¥ê¥Ã¥×¡Ë¤È¿©¤ÙÊª²óÊ¸¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¡£¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¤Î½½È¬ÈÖ¤Ï¡Ø¶äºÂ¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¡Ù¡£
Q1¡¥¶äºÂ¤Ç²á¤´¤¹ÍýÁÛ¤ÎµÙÆü¤Ï¡©
¡ÖÌÜ²¼¡¢ÊÙ¶¯Ãæ¤Î²ÎÉñ´ì¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¤¢¤È¤ÏÄÌ¤·¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¥Ï¥¦¥¹ Teppan¡Ù¤Ø¡£Ê¿Æü¤Ï15»þ¤«¤é18»þ¤Þ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¢¥ï¡¼¤ò³«ºÅ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ëÊÒ¼ê¤Ë²ÎÉñ´ì¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤ê¤Þ¤¹¡×
Q2¡¥¶äºÂ¤ÇÆù¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡©
¡Ö¡ÈÆù¤Î¿ÀÍÍ¡É¤òË¬¤Í¤Æ¡Ø¥Þ¥ë¥Ç¥£¡¦¥°¥é¡Ù¤Ø¡£½µËö¤Î¥é¥ó¥Á¤Ï¥À¥¤¥Ê¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÂÃÎ Å°¥·¥§¥Õ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥¥å¡¼¥Ð¥µ¥ó¥É¤Ê¤É¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£16»þ¤«¤é±Ä¶È¤Î¡Ø¾ÆÄ» ¤Ò¤éÌî¡Ù¤â¿ä¤·¡ª¡×
Q3¡¥Ì©¤«¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¶äºÂ¿Í¤Ï¡©
¡Ö¶äºÂ¤Ç¡È¸âÉþ³¦¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ì¥À¥ë¥¯¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ø¶äºÂ¤¤¤»¤è¤·¡Ù¤ÎÀéÃ«¤ß¤ñ¤µ¤ó¡£ÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍ·¤Ó¿´¤ò¸ú¤«¤»¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤«ÀéÃ«¤µ¤ó¤ËÃåÊª¤ò¤¢¤Ä¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×
£³¡¥ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«ºß¤Ê¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ï216¼ï¡ªÈëÌ©¤Ë¤·¤¿¤¤¥ª¥È¥Ê¤Î¤¿¤á¤Î¡ÈÍ·¤Ó¥Ð¡¼¡É
¡Ø¿ßË¼¼ò¾ì ¥«¥â¥á¥»¥é¡¼¡Ù
»¨µï¥Ó¥ë¤ËÀø¤àÈëÌ©¤á¤¤¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬¹âÍÈ¡£¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯Èâ¤Ë¤Ï¡ÈMEMBERS ONLY¡É¤ÎÊ¸»ú
¥Õ¥ê¡¼¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ëÁ°¤ÏÅì¥«¥ìÊÔ½¸Éô¤ËºßÀÒ¡£½é¤á¤Æ¤Ò¤È¤ê¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¶äºÂÆÃ½¸¤À¤Ã¤¿¤È¾®»û¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÅö»þ¤Î¡Øò¿¤¤¤ï¡Ù¤Ç¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤È·èµ¯²ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤«¤é¡¢£±ÃúÌÜ¤«¤é£¸ÃúÌÜ¤Þ¤ÇÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¥Í¥¿¤òÃµ¤¹¤¾¡¢¤È¡£¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡Ø¶äºÂ¥í¥Ã¥¯¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ø¥Ü¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¡Ù¡ÊÊÄÅ¹¡Ë¤Ç¤Ò¤È¤ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤ê¡£¼ãÃ¶Æá½°¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¨¤¿¤Î¤âµ®½Å¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å½Ð¹ç¤Ã¤¿¡Ø¿ßË¼¼ò¾ì ¥«¥â¥á¥»¥é¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤âÄê´üÅª¤ËË¬¤ì¤ë¡ÈÈëÂ¢¡É¤ÎÅ¹¡£
¡Ö£³¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¡õ¥¸¥ó¥½¥Ë¥Ã¥¯216¡×¡ï1,570¡£¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î°ìÇÕ¤«¤é¡£¥¸¥ó¤ä´»µÌ¡¢¥È¥Ë¥Ã¥¯¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Î¼ïÎà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤Ã¤Æ216¼ï¤â¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï£°¡Ê¥¿¥ó¥«¥ì¡¼¡Ë¡¢£°¡Ê¥ì¥â¥ó¡Ë¡¢£·¡Ê¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¥Ä¥ê¡¼¡Ë
¡Ö216ÄÌ¤ê¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ë¥¸¥ó¥È¥Ë¥Ã¥¯¤ä¡È¹¬¤»¤ò¸Æ¤ÖÃº¿å²½Êª¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Ê¤ÉÅ¹¼ç¤ÎÎÁÍý¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¿©¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¡£
¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ªÅ¹¤Îº¹¤·Æþ¤ìÍÑ¤Ë¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡×¡ï1,950¡£Å¹¼ç¤Î¸Î¶¿¡¢´ä¼ê¸©»º¤ÎÇò¶âÆÚ¤ò»ÈÍÑ¡£
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ä¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¡Ê¡ï1,080¡Ë¤ÎÃíÊ¸¤â²ÄÇ½¡£ÂÞÊ¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼êÅÚ»º¤Ë¤â¡£
¡ÖÂç¿Í¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥½¡¼¥À¡×¡ï1,390¡£ÀÎ²û¤«¤·¤¤µÊÃã¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÂç¿Í»ÅÍÍ¤Ë¡£¥Ù¡¼¥¹¤Ï¥á¥í¥ó¥ê¥¥å¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ
Åì¥«¥ìÆÉ¼Ô¸ÂÄê¤ÇÆþÅ¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª¡ÖÅì¥«¥ì¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ÆÍ×Í½Ìó¡ª
