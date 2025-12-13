¹ÅçÀïÎÏ³°¢ªÊÆÄ©Àï¤â2Ç¯¤Ç²ò¸Û¡¡»àµåÏ¢È¯¤¬¾·¤¤¤¿Âç±ê¾å¡Ä¡ÈºÇÄìÊÕ¡É¤Ç¤â¶þ¿«¤Î·ë²Ì
DSL1Ç¯ÌÜ¤ÏËÉ¸æÎ¨14.21¡õWHIP2.53¡Ä¥Þ¥¤¥Ê¡¼ÄÌ»»23ÅÐÈÄ¤Ç17»àµå
¡¡¸·¤·¤¤2Ç¯¤ÎÅÏÊÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¸µ¹Åç¤ÎÃæÂ¼ÍèÀ¸¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¡ËÅê¼ê¤ò²ò¸Û¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï°ìÈÖºÇ²¼ÁØ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢23»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨8.62¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¹â²¬Âè°ì¹â¤«¤é2021Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯10·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£2024Ç¯¤ÏÊÆ¹ñ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ö¥ê¡¼¥º¡×¤Ë»²²Ã¡£6»î¹ç¤Ç6²óÌµ¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢5·î¤Ë¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£
¡¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¥ó¡¦¥µ¥Þ¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊDSL¡Ë¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼ºÇ²¼ÁØ¤«¤éÌ´¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï´Å¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£6·î8Æü¡ÊÆ±9Æü¡Ë¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢Âè2Àï¤Ç¤Ï1»à¤·¤«Ã¥¤¨¤º4»Í»àµå4¼ºÅÀKO¡£¤µ¤é¤ËÂè3Àï¤â1²ó3°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤º¡¢Ìó2¤«·î¤Ç11»î¹ç¤ËÅê¤²¡¢12²ó2/3¤ÇËÉ¸æÎ¨14.21¡¢WHIP2.53¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏºÇ½é¤Î3ÅÐÈÄ¤Ç4¥¤¥Ë¥ó¥°Ìµ¼ºÅÀ¤È¾å¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤â·ã¤·¤¯¡¢12»î¹ç¡Ê18²ó2/3¡Ë¤ÇËÉ¸æÎ¨4.82¡¢WHIP1.29¡¢K/BB1.42¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼2Ç¯´Ö¤Ç¤Ï·×23ÅÐÈÄ¤ÇËÉ¸æÎ¨8.62¡¢31²ó1/3¤Ç26Ã¥»°¿¶¡¢26Í¿»Íµå¡¢17»àµå¤ÈÀ©µåÌÌ¤ËÂç¤¤Ê²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¤«¤é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¸å¡¢¤Þ¤ÀÃæÂ¼¤Îµî½¢¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÈÍÍ¡¹¤Ê¥ê¡¼¥°¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À22ºÐ¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë