¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤ÇABL¤Ë»²²Ã¡Ä12·î2ËÜÌÜ
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊABL¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤¬13Æü¡¢¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥Ä¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼Âè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£6²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°3¹æ¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¿ô¤ÏÁ´ÂÎ4°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÂÇÀÊ¤Ï±¦Èô¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡¢1-1¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£Áê¼êº¸ÏÓ¤ÎÂ®µå¤ò¶¯¿¶¡£µÕ¤é¤ï¤º¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ë¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¼Â¶·¤â¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é°ìÈ¯¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡11·î28Æü¤ËÂÔË¾¤Î1¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢12·î7Æü¤Ë2¹æ¡£¤½¤³¤«¤é3»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë°ìÈ¯¤òµÏ¿¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤ÇÂÇÎ¨.339¡¢OPS.929¡¢½ÐÎÝÎ¨.461¤Ï¥ê¡¼¥°2°Ì¤È¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌµÁÐ¡É¾õÂÖ¤À¡£
¡¡ÀÐÄÍ¤Ï²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤éºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡È³°¤ì1°Ì¡É¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î55»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.327¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.891¤òµÏ¿¤·¡¢9·îËö¤Ë¤Ï1·³½é°ÂÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°Û¹ñ¤ÎÃÏ¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ËÎå¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë