¡ÚÂ®Êó¡Û¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹J£±¾º³Ê¤Ê¤é¤º¡¡¥×¥ìー¥ª¥Õ·è¾¡ 0ÂÐ£±¤ÇÀéÍÕ¤ËÇÔÂà¡ÚÆÁÅç¡Û
12·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ê1¾º³Ê¥×¥ìー¥ª¥Õ·è¾¡Àï¡£ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤Ë0ÂÐ£±¤ÇÇÔ¤ì¡¢£Ê£±¾º³Ê¤òÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èá´êÃ£À®¤Þ¤Ç¤¢¤È°ì¤Ä¡¢¾¡¤Á¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Î¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é²Ì´º¤ËÁê¼ê¥¨¥ê¥¢¤Ø¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¤¹¤ëÀéÍÕ¤â±Ô¤¤¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¥´ー¥ë¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï·üÌ¿¤Î¼éÈ÷¤Ç¤³¤ì¤òËÉ¤®¡¢0ÂÐ0¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¸åÈ¾24Ê¬¡¢ÀéÍÕ¡¦¥«¥ë¥êー¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î¥´ー¥ë¤Ç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ï¼êÄË¤¤ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤áÂ³¤±¤¿¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤³¤Î¤Þ¤Þ0ÂÐ1¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£
Ì´¤Ø¡¢¤¢¤È1¾¡¤¬ÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£