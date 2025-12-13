µð¿Í19ºÐ¤¬¡È·ãÊÑ¡É¡Ö´°Á´¤Ë²øÊª²½¡×¡¡°Û¹ñ½¤¹Ô¤ÇµÞÀ®Ä¹¡ÄÅþÃ£¤·¤¿¿·¶ÃÏ¡Ö.461¡×
16»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.339¡¢½ÐÎÝÎ¨.461¡¢OPS.929
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¡ÊABL¡Ë¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¡¦ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢12Æü»þÅÀ¤Ç16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.339¡¢OPS.929¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï½ÐÎÝÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ç¡¢12»Íµå¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¿¥¤¡¢½ÐÎÝÎ¨.461¤ÏÆ±2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÅÛ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â¿§¤á¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãå¼Â¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤À¡£ÀÐÄÍ¤Ï²ÖºéÆÁ±É¹â¤«¤éºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¡È³°¤ì1°Ì¡É¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡£¸Î¾ã¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î55»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.327¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.891¤È°µÅÝÅª¤Ê¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¡¢9·îËö¤Ë¤Ï1·³½é°ÂÂÇ¤âÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÉð¼Ô½¤¹Ô¤ËÎå¤ß¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î13Æü¤Ë·Þ¤¨¤¿½éÀï¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢16»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤Ï4»î¹ç¤Î¤ß¡£Ä¾¶á3»î¹ç¤ÏÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö2ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿12Æü¤Î¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥£¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Ï2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ3»Íµå¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Î4½ÐÎÝ¤È¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ÐÎÝ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆùÂÎ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¥Ñ¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÀÐÄÍ¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â°Û¹ñ¤ÇÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö´°Á´¤Ë²øÊª²½¡×¡ÖÀÐÄÍ¤Ï¥¬¥Á¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Öµð¿Í¤ÎÌ¤Íè¡×¡ÖÀÐÄÍ¤òÍèÇ¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¸«¤¿¤¤¡×¡Ö19ºÐ¤ÎÂÎ¤Ä¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö²¼È¾¿È¤¬²¬ËÜ¤°¤é¤¤¤¬¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¶áÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£2Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ÎËÜ³Ê¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë