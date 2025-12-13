·»¤Î¥É·³Æþ¤ê¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¡Ä¥Ç¥£¥¢¥¹Äï¤ËµÈÊó¡¡ËÉ¸æÎ¨8ÅÀÂæ¤Ç½ªÎ»¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¿·Å·ÃÏ
·»¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È3Ç¯·ÀÌó
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È1Ç¯·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤È12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶É¡ÖESPN¡×¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥ì¥Ã¥º»þÂå¤Î2023Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ37¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤Ï³«Ëë¤«¤é6»î¹ç¤ÇËÉ¸æÎ¨12.00¤È¿¶¤ë¤ï¤º¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¡£5·îËö¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9·î4Æü¤Ë¥Ù¥ó¡¦¥í¡¼¥È¥Ù¥Ã¥ÈÊá¼ê¤Î¾º³Ê¤ËÈ¼¤Ã¤Æ40¿ÍÏÈ¤ò³°¤ì¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£3µåÃÄ¤Ç·×18ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡0ÇÔ4¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨8.15¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤È¤Ê¤êFA¤òÁªÂò¡¢Êì¹ñ¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢·»¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È3Ç¯·ÀÌó¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¡¢Èà¡Ê¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï30ºÐ¤Î¥À¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥»¥óÊá¼ê¡¢º¸ÏÓ¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼Åê¼ê¤È·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë