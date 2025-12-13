¥Ò¥å¥ó¥À¥¤¤ÎMobED¤¬¼¨¤¹¡¢Â¿ÍÑÅÓ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ¤Íè / ¸µK-1°¦ÂëÎ¼¡ß76ºÐ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡ªÆó¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¡×¤ò¸ì¤ë¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
Hyundai Motor Group¤Ï2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡ÊiREX 2025¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢Hyundai Motor Group Robotics LAB¤¬³«È¯¤·¤¿½é¤ÎÎÌ»º·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖMobED¡ÊMobile Eccentric Droid¡¿¥â¥Ù¥Ã¥É¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤ÎConsumer Electronics Show¡ÊCES¡Ë¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿MobED¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÎÌ»ºÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿´°Á´¼«Î§·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ø¤È¿Ê²½¡£Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎiREX 2025¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¿´Åª¤ÊÅ¸¼¨Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¸µK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¸¶±Õ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°¦ÂëÎ¼»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤Î¶ÚÆùÈÓ¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¡Ê¥ë¡¼¥ß¡¼¥È¡Ë¤Î¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥«¥ó¥¬¥ë¡¼ÆùÉáµÚ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë76ºÐ¤Î¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¼ÒÄ¹¡×¤³¤ÈÄ¹Í§¿·»á¤âÅÐ¾ì¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î·ò¹¯¿©¤È¤·¤ÆÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤Î¼ÂÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
¢£»Ë¾åºÇÇö ¡ß ºÇÂç²èÌÌ ¡ß ChatGPT5ÅëºÜ¡ªAI»þÂå¤Î»Å»ö½Ñ¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Î¡¼¥È¡ÖiFLYTEK AINOTE 2¡×
²»À¼AI¤È¿Í¹©ÃÎÇ½Ê¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë³×¿·Åª´ë¶È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëiFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AI»þÂå¤Î»Å»ö½Ñ¤ò1Âæ¤Ë½¸Ìó¤¹¤ëÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÖiFLYTEK AINOTE 2¡×¤ò2025Ç¯12·î8Æü(·î)¤è¤ê¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¦²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Åù¤Ë¤Æ¡¢°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¡ÖiFLYTEK AINOTE 2¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇÇö¤Î·ÚÎÌÀß·×¤È10.65¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç²èÌÌ¡¢¤µ¤é¤ËChatGPT5¤ò´Þ¤à¹âÅÙ¤ÊAI½èÍý¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢¡È½ñ¤¯¡¦Ê¹¤¯¡¦¹Í¤¨¤ë¡¦¤Þ¤È¤á¤ë¡É»Å»ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬1Âæ¤Ç´°·ë¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥ï¡¼¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¡£±þ±ç¹ØÆþ¥µ¡¼¥Ó¥¹ Makuake ¤Ë¤ÆÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤«¤é¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É ¥È¥ß¡¼¡×¡ß¡Ö¹õÄ¬ÙÇÌÍ¡×´Æ½¤¡ªÃæÆÇ·Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¡Ö¤Ð¤«¤Û¤ÉÇØÌý¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡Ö¿åÎ¯¤ê¥Ü¥ó¥É ¥È¥ß¡¼¡×¤µ¤ó¤È¡¢ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Î¿Íµ¤¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¹õÄ¬ÙÇÌÍ¡×¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡Ö¤Ð¤«¤Û¤ÉÇØ»é¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×328±ß¡ÊÀÇ¹þ354.24±ß¡Ë¤ò2025Ç¯12·î7Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿Íµ¤Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¹õÄ¬ÙÇÌÍ¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªÅ¹¤È¿¼¤¤±ï¤ò»ý¤Ä¡£º£²ó¡¢¹õÄ¬ÙÇÌÍ´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¡¢¹õÄ¬ÙÇÌÍÅ¹¼ç¡¦À¾´¬¤µ¤ó¤È»îºî¤ò½Å¤Í¡¢ÇØ»é¤Î´ÅÌ£¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Î»É·ã¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¡ÈÃæÆÇ·Ï¡É¤Î°ìÇÕ¡Ö¤Ð¤«¤Û¤ÉÇØ»é¹õ¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤òºî¤Ã¤¿¡£
¢£CBT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ø#¤½¤ì¤É¤¦ -¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Î¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡ª¡©¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÄó¶¡
»î¸³¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ëIT¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒCBT¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¤Æ¡¢ËÙ¹¾µ®Ê¸(¥Û¥ê¥¨¥â¥ó)»á¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ¡Ø#¤½¤ì¤É¤¦ -¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤Î¤½¤ì¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡ª¡©¡Ù¤Î»£±Æ¶¨ÎÏ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¸µK-1°¦ÂëÎ¼¡ß76ºÐ¥Ó¡¼¥Á¥Ð¥ì¡¼Áª¼ê¡ªÆó¿Í¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¡×¤ò¸ì¤ë
¸µK-1¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¸¶±Õ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î°¦ÂëÎ¼»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖºÇ¶¯¤Î¶ÚÆùÈÓ¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¡Ê¥ë¡¼¥ß¡¼¥È¡Ë¤Î¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥«¥ó¥¬¥ë¡¼ÆùÉáµÚ¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ç¤¢¤ë76ºÐ¤Î¸½Ìò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢¡Ö¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¼ÒÄ¹¡×¤³¤ÈÄ¹Í§¿·»á¤âÅÐ¾ì¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¡¢¤½¤Î¶Ã°ÛÅª¤Ê·ò¹¯¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Æ°²è¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î·ò¹¯¿©¤È¤·¤ÆÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼Æù¤Î¼ÂÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
