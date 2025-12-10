ロッテの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」が9人の卒業を発表

ロッテの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!（エムスプラッシュ）」は、2025シーズンをもって9人のメンバーが卒業することを発表した。20、21日にホテルスプリングス幕張・スプリングスホールで開催する「M☆Splash!! 2025Last Revue」が、2025シーズンメンバー全23名でのラストステージとなる。

卒業メンバーは在籍3年のHONOKA、サブリーダーのHIKARU、RIRI、TAE、AIKA、HONO、RENA、YU-KA、YUWAの9人となった。

卒業メンバーを代表してHONOKAは球団を通じてコメント。「今シーズンをもってM☆Splash!!を卒業することとなりました。M☆Splash!!として活動した3年間は、ダンス以外にも、MCやメディアへの出演、スチール撮影などたくさんのことに挑戦させていただきました。そのなかで自分も知らなかった新たな自分を見つけることができ、本当に充実した毎日を送ることができました。そしてなにより、球場でお会いするといつも笑顔で手を振ってくださったり、名前を呼んで応援してくださるファンの皆さんからたくさんのパワーをもらっていました！ 本当に感謝の気持ちでいっぱいです」などとコメントを綴った。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）