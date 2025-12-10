チームを担う若手5人がポスターのモデルに

オリックスは10日、来季から着用する新ユニホームのポスターを発表した。5人の若手選手がモデルを務め、少し変化したデザインが「かっこいいな」「ロゴの色味が改善されててかなりいい感じでは」と注目を集めている。

ホーム、ビジターのユニホームは素材を変更。「ネイビーはより深く濃く力強さを増した色調にし、ゴールドはさらに煌びやかで洗練された表現へと変化」となっている。背番号やネームフォントにも新たなものに変わった。サードユニホームはベースカラーに「ディープグレー」を採用。キャップと胸には、球団のルーツでもある“ブレーブス”をオマージュした新たなロゴが入っている。ポスターは宮城、紅林、太田、山下、曽谷の若手5人が登場した。

SNSでは「新ロゴ発表された時よりもゴールドが旧ロゴのカラーリングに近くなったかな？ かなりしっくりくる」「かっこいい。来年も応援します」「大人っぽく洗練されたデザインになったと思う」「ビジターの下が変わるの知らなかった！」「ロゴの色が若干改善された！ 結構いいんじゃね？」と好評だった。

一方、ポスターでは紅林が1歳上の太田の肩に肘を置くポーズを取っている。このため「先輩を肘置きにしてる人がいますね……」「紅林君の態度が太田君より年長者……笑」「紅林のポーズはなんなん笑」とファンからのツッコミを浴びていた。（Full-Count編集部）