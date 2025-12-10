フワちゃんとやす子の好感度に大きな変化が生じている。2人の関係が大きく変わるきっかけとなったのは、2024年8月のSNS騒動だった。

「フワちゃんはやす子さんの投稿『やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆優勝でーす』に『おまえは偉くないので、死んでくださーい』と引用投稿。これが炎上し、ラジオ番組の降板やCM打ち切りに見舞われ、芸能活動の休止を発表していました」（芸能記者）

業界関係者の間でも「復帰はもう難しい」という声さえ上がっていたが、今年11月7日、フワちゃんは女子プロレス団体「スターダム」への入団を電撃発表した。

「フワちゃんは12月29日の両国国技館での再デビュー戦に向けた厳しい練習を連日、Xで投稿。その不退転の覚悟と新たな挑戦の姿勢が評価されるようになり、むしろ好感度は上がっています」（同）

一方、かつての因縁の相手・やす子はどうか。件の投稿については当時同情の声が多く集まり、昨年の『24時間テレビ』（日本テレビ系）ではマラソンランナーとして走るなど、国民的人気者になったが……。

「今年に入り、バラエティ番組での言動が視聴者に不安を与える展開となっています」と芸能プロ関係者は語る。

「今年8月の『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）出演時には、坂上忍さんの愛犬脱走企画で初対面の人物にキツい対応をしてしまったほか、スタッフに強い言葉を発する場面が放送されました。

さらに12月8日の『呼び出し先生タナカ』（同系）では、出演していたSTARTO ENTERTAINMENTのジュニアのグループ『KEY TO LIT』猪狩蒼弥さんに対し、バラエティのやり取りの中で『だからデビューできないんだよ』とヤジを飛ばしたことが、ファンの心を大きく傷つけることになってしまったのです」

またやす子は自分への擁護投稿をリポストしたことが「自己弁護」と逆効果となるなど二次炎上している。

猪狩がもともと所属していたHiHi Jetsは10年の活動の末、デビュー間近と言われながらも再編の波で解散している。ジュニアにとって極めてデリケートなデビューに踏み込んだやす子に対し、ネット上で《結局フワちゃんとやってること同じやん》という声も上がっている。

「フワちゃんが『死ぬ気で頑張ります』と本気でプロレスに挑む真摯な姿勢が、人々の心をつかみ始めています。一方、やす子さんは相次ぐ失言トラブルで、“いい人”というイメージが急速に壊れつつある印象があります」（前出・芸能プロ関係者）

かつての因縁の相手の逆転現象。今のやす子を見ていると、かつてのフワちゃんへのバッシングが鏡に映ったように見えてくるーー。