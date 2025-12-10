WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬¸Ø¤ë¡È169¡É¤ËÀïØË¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡¡¼Â¸½¤·¤¿¡Ö3/4¡×¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÈÂçÃ«¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤Î»²ÀïÉ½ÌÀ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÌîµåÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºFA¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿ÊÆ¹ñÂÇÀþ¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢56ËÜÎÝÂÇ132ÂÇÅÀ¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¡£60ËÜÎÝÂÇ125ÂÇÅÀ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤Î2´§¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡¢53ËÜÎÝÂÇ114ÂÇÅÀ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤â½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç50ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤¿4¿Í¤Î¤¦¤Á3¿Í¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î3¿Í¤¬º£µ¨Êü¤Ã¤¿ËÜÎÝÂÇ¤Î¹ç·×¤Ï169È¯¡£À¤³¦°ì¤Ë¸þ¤±¡¢MLB¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤òÂ·¤¨¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¡£SNS¤Ë¤Ï¡Ö¶²¤í¤·¤ä¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹âÂÇÀþ¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ä¤ó¡×¡Ö°ÕÌ£Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡ÖWBCÍ¥¾¡³ÎÄê¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢¥í¡¼¥ê¡¼¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë50ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤¦1¿Í¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÂçÃ«¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°2°Ì¤Î55ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤â14»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·ÆóÅáÎ®¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤¿¡£4¿Í¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢Íê¤â¤·¤¯¤â¤¢¤ê¡¢²þ¤á¤ÆÂçÃ«¤Î°ÎÂç¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤Ë¤¢¤²¤é¤ì¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò´Þ¤á¡¢À¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÄ¶¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡ÈÉ¬¿Ü¾ò·ï¡É¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë