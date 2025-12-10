°Â¤á¤°¤ß¡¢2025Ç¯ºÇ¸å¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ç¡í¤Ä¤ä¤µ¤é¡í¥Ø¥¢¤Ø
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°Â¤á¤°¤ß¤¬£¸Æü¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤È¤Ê¤ëÈþÍÆ±¡¤Ç¤Î¡È¤Ä¤ä¤µ¤é¡É¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¡¢°Â¤Ï¡ØºÇ¶á¤Î¿§¡¹¡£¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö·îÍËÆü¤Ã¡£¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤Ò¤·¤Ò¤·¤È»ÕÁö¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë°Â¤Ç¤¹¡×¤ÈË»¤·¤¤ 12·î¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ë¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÈþÍÆ±¡¤Ø¹Ô¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ã´Åö¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦¤¢¤ä¤³¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅº¤¨¤Ä¤Ä¡¢¶À±Û¤·¤Ë»£±Æ¤·¤¿¡È¤Ä¤ä¤µ¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡É¤Î»Å¾å¤¬¤ê¥·¥ç¥Ã¥È ¤ò¸ø³«¡£½À¤é¤«¤¤¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥Ø¥¢¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿Á°È±¡¢¼«Á³¤ËÆþ¤Ã¤¿ÌÓÀè¤Î´Ý¤ß¤¬°Â¤ÎÍ¥¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Åô¤ëÌëÆ»¤òÊâ¤¯¼¡½÷¤Î¸å¤í»Ñ¡¢¼¡½÷¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤à¥Þ¥Þ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬ÅÁ¤ï¤ë¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤¹¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ µ¤»ý¤Á¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢º£Æü¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÎÉ¤¤£±Æü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¤á¤§¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ËÍ¥¤·¤¯¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖåºÎï¡×¡Ö¤·¤Ê¤ä¤«¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¤ä¡¢¡Ö¤¦¤¿¤Á¤ã¤ó¡¡ËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤¡...¡×¡Ö¤¦¤¿¤Á¤ã¤ó¡¡¤â¤«¤Á¤ã¤ó¤â¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¢ö¡× ¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅìMAX¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¤È°Â¤Ï2011Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£15Ç¯£³·î17Æü¤ËÂè£±»ÒÄ¹½÷¡¢24Ç¯£±·î23Æü¤ËÂè£²»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
