冬のボーナスが“一律10万円支給”になって絶望　「スノータイヤを購入したら終わった」と語る女性

世間では冬のボーナス増額のニュースも耳にするが、すべての会社員が恩恵を受けているわけではない。支給額が少ないこと以上に、その決定プロセスに納得がいかず、やる気を削がれる人もいるようだ。

福岡県の40代女性（事務・管理／年収350万円）は、会社のボーナス支給規定が突然変更されたことに憤りを隠せない。

「一昨年くらいから、手取り額が一律10万円支給になった。その前までは、部長クラスが人事評価をして加算減算していたのだが、社長の鶴の一声で一律支給へ変わってしまった」

以前は評価制度が機能していたようだが、トップの独断で一律支給に変更されてしまったという。頑張ってもサボっても同じ金額となれば、真面目に働くのが馬鹿らしくなってしまいそうだ。（文：篠原みつき）

「月々の月給不足分を補っているイメージ」

当然、女性は「なにをモチベーションに頑張ればいいのかわからない」と嘆く。支給された10万円の使い道についても、

「スノータイヤを購入したら終わった」

と綴っており、生活必需品の購入で右から左へ消えてしまったようだ。

一方、茨城県の40代男性（営業／年収300万円）は、昨年に続き30万円が支給された。金額は変わらないものの、男性もまた評価制度に疑問を持っている。

「概ね変わらないです。昨年は30万で、今年も30万でした。形上の評価はありますが、特に明確な評価基準はなく、零細で売り上げも落ちているので、仕方ないと思いましたが、生活は厳しいです」

会社の業績や規模を考えれば「仕方ない」と諦めているようだが、その使い道はレジャーや贅沢品ではない。

「寸志で月々の月給不足分を補っているイメージです」

ボーナスが「労働へのご褒美」ではなく、日々の生活費の赤字補填に消えてしまうという切実な現実。物価高も相まって、今年の冬も懐事情は厳しいようだ。

