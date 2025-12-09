バナナマン・日村勇紀、信じられないミス スタッフの指摘で気づき「ヤバイヤバイヤバイ！ごめんなさい！」
お笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀（53）が、7日放送のTBS系『バナナマンのせっかくグルメ!!』（毎週日曜 後7：00）に出演。スタッフから“信じられないミス”を指摘された。
【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀
富山県黒部市を訪れた日村は、地元の女性から話を聞き、おすすめの店をリサーチ。女性はおススメの店として、フリップに「きときとスシ」「まぐろ」と記入した。
「ありがとうございました」と笑顔で別れた直後、テロップとナレーションで「信じられないミスを…」と説明。スタッフから「日村さん、それ…ポケット。ポケットのスマホって…」と指摘された。
日村は女性に聞き込みをする際、フリップに記入してもらうために「僕コレ持っておくんで」と、スマホを預かり、無意識にポケットにしまっていた。
そのまま忘れてしまっていたことに気づき、「あー！いかんいかんいかんいかん、ヤバイヤバイヤバイ！ごめんなさい！」と叫び。すぐに引き返して返却し、平謝りしていた。
スタジオにいた相方の設楽統は「スタッフさんが気づいてなかったら、持ってっちゃうよね」と指摘。横澤夏子はこの映像を見て「これ僕、持っておきますねって盗るのが常とう手段…。毎回やってる人のやり方のような…」とツッコミを入れていた。
