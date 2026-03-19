お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、自身がMCを務める19日放送のフジテレビ系『ノンストップ!』（毎週月〜金前9：50）を欠席した。【写真】神田愛花「ディカプリオに似てる」夫・バナナマン日村勇紀番組冒頭、倉田大誠アナウンサーが「おはようございます、『ノンストップ！』っ始まりました」とあいさつ。「今日は設楽さん、お休みのため、私倉田が、代行を務めさせていただきます」と伝えた。続けて三上真奈アナウンサ