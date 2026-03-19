お笑いコンビ、バナナマン設楽統（52）が19日、MCを務めるフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時50分）を欠席した。この日は設楽に代わり、同局倉田大誠アナウンサーが出演。MCの三上真奈アナと並んであいさつすると、「今日は設楽さんお休みのため、私、倉田が代行を務めさせていただきます」と報告した。また三上アナが「設楽さん、人間ドックでお休みということで」と理由を説明。「隅々まで検査して、健康を保って