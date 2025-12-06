元放送作家の長谷川良品氏が６日までに自身のユーチューブチャンネルを更新。放送終了となることが報じられたフジテレビ系「サン！ シャイン」について語った。

長谷川氏は同番組の問題点を「番組制作がタレントの知名度頼りのバイネーム依存になっている」と指摘した。キャスター陣について「主婦層に人気のある谷原（章介）さん、高齢者層にウケが良さそうな武田（鉄矢）さん、２０代からの支持狙いでカズレーザーさん」と分析すると「全方位的に広く視聴者層を取り込めるという思惑が透けて見えてしまっている。これが問題の本質。拙い戦略戦術が丸見え」と話した。

その上で、元タレントの中居正広氏に端を発するフジテレビ問題も「元々はこのタレント頼りに起因するところが大きい」と持論を展開。「一刻も早く局はこうしたタレントありきではなく企画優先に軌道修正する必要があると感じます」と提言した。

また、こうしたタレントありきの番組制作では、数字が取れなければすぐに降板させるなどのドライさが本来は必要なのだという。「（めざまし８で）谷原さんの知名度に頼ろうと番組の司会に彼を抜擢しておきながら、結果視聴率は惨敗。それなのに後番組としてスタートしたサン！ シャインのメインＭＣもまた谷原さんというのは矛盾にも程がありませんかね」と鋭く指摘。

さらに、こうした情報番組は、時に過激な論調を展開する猛獣的なコメンテーターをＭＣがコントロールする構図が理想だという。度々コメントが炎上してしまう谷原を「ああ見えて可愛らしい猛獣なわけです」と指摘すると「猛獣が猛獣使いっておかしくないですかね」と首を傾げていた。