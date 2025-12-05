優勝した東大和狭山ボーイズ【写真：日本少年野球連盟提供】

「マツダボール 第11回本庄市長杯 東日本大会」で東大和狭山ボーイズが初優勝

　中学ボーイズリーグの「マツダボール 第11回本庄市長杯 東日本大会」の準決勝と決勝が11月30日に行われ、決勝戦では東大和狭山ボーイズ（東京都西支部）が柏ボーイズ（千葉県支部）を7-4で破り、初優勝。東日本ブロック各支部代表18チームの頂点に立った。

　決勝戦で先制したのは柏。初回に4番・小暮拓真が適時二塁打を放った。東大和狭山はその裏に同点に追いつき、2回には本多巧海の2点タイムリーでリードを奪った。

　東大和狭山は1点リードの3回に2点、4回にも2点を追加し、リードを5点に広げた。柏は5回に2点を返し、最終回の7回に2死一、二塁のチャンスを作ったが無得点。東大和狭山が初優勝を飾った。

　大会は11月22日に埼玉県本庄市のケイアイスタジアムで開幕し、開会式と歓迎レセプションを開催。23日に18チームを6つに分けての1次リーグ、24日に各組1位の6チームによる2次リーグが行われ、30日の準決勝進出4チームが決まった。また、22日には社会貢献活動の一環として献血が実施され、地元チームや大会出場チームの保護者ら70人超が協力した。

〇1次リーグ結果
【Aブロック】
本庄ボーイズ　6-13　東大和狭山ボーイズ
つくば学園ボーイズ　1-5　東大和狭山ボーイズ
つくば学園ボーイズ　12-5　本庄ボーイズ

【Bブロック】
所沢ボーイズ　0-23　神奈川大和ボーイズ
神奈川大和ボーイズ　9-2　宮城栗原ボーイズ
宮城栗原ボーイズ　20-0　所沢ボーイズ

【Cブロック】
久喜ボーイズ　0-10　鹿沼ボーイズ
鹿沼ボーイズ　0-4　柏ボーイズ
柏ボーイズ　14-0　久喜ボーイズ

【Dブロック】
館林ボーイズ　8-1　東京江戸川ボーイズ
東京江戸川ボーイズ　3-10　県央宇都宮ボーイズ
県央宇都宮ボーイズ　2-2　館林ボーイズ

【Eブロック】
群馬県央ボーイズ　1-11　上越ボーイズ
上越ボーイズ　12-5　山梨ふじやまボーイズ
山梨ふじやまボーイズ　6-13　上越ボーイズ

【Fブロック】
藤岡ボーイズ　13-7　山形東部ボーイズ
山形東部ボーイズ　14-4　横浜青葉ボーイズ
横浜青葉ボーイズ　0-10　藤岡ボーイズ

〇2次リーグ
【Gブロック】
柏ボーイズ　6-11　東大和狭山ボーイズ
柏ボーイズ　10-7　神奈川大和ボーイズ
東大和狭山ボーイズ　2-1　神奈川大和ボーイズ

【Hブロック】
館林ボーイズ　1-8　藤岡ボーイズ
館林ボーイズ　2-3　上越ボーイズ
藤岡ボーイズ　5-7　上越ボーイズ

〇準決勝
藤岡ボーイズ　2-7　東大和狭山ボーイズ
柏ボーイズ　6-5　上越ボーイズ

〇決勝
柏ボーイズ　　　　　101 020 0　4
東大和狭山ボーイズ　122 200 X　7

柏：山崎、池田、濱口、巻田-大野
東大和狭山：和田、高橋、本多、濤川-宮崎
二塁打：小暮、鴻巣（柏）、宮崎2（東大和狭山）

最優秀選手：濤川（なみかわ）悠希（東大和狭山ボーイズ）
敢闘賞：松丸悠晟（柏ボーイズ）（First-Pitch編集部）