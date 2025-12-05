「マツダボール 第11回本庄市長杯 東日本大会」で東大和狭山ボーイズが初優勝

中学ボーイズリーグの「マツダボール 第11回本庄市長杯 東日本大会」の準決勝と決勝が11月30日に行われ、決勝戦では東大和狭山ボーイズ（東京都西支部）が柏ボーイズ（千葉県支部）を7-4で破り、初優勝。東日本ブロック各支部代表18チームの頂点に立った。

決勝戦で先制したのは柏。初回に4番・小暮拓真が適時二塁打を放った。東大和狭山はその裏に同点に追いつき、2回には本多巧海の2点タイムリーでリードを奪った。

東大和狭山は1点リードの3回に2点、4回にも2点を追加し、リードを5点に広げた。柏は5回に2点を返し、最終回の7回に2死一、二塁のチャンスを作ったが無得点。東大和狭山が初優勝を飾った。

大会は11月22日に埼玉県本庄市のケイアイスタジアムで開幕し、開会式と歓迎レセプションを開催。23日に18チームを6つに分けての1次リーグ、24日に各組1位の6チームによる2次リーグが行われ、30日の準決勝進出4チームが決まった。また、22日には社会貢献活動の一環として献血が実施され、地元チームや大会出場チームの保護者ら70人超が協力した。

〇1次リーグ結果

【Aブロック】

本庄ボーイズ 6-13 東大和狭山ボーイズ

つくば学園ボーイズ 1-5 東大和狭山ボーイズ

つくば学園ボーイズ 12-5 本庄ボーイズ

【Bブロック】

所沢ボーイズ 0-23 神奈川大和ボーイズ

神奈川大和ボーイズ 9-2 宮城栗原ボーイズ

宮城栗原ボーイズ 20-0 所沢ボーイズ

【Cブロック】

久喜ボーイズ 0-10 鹿沼ボーイズ

鹿沼ボーイズ 0-4 柏ボーイズ

柏ボーイズ 14-0 久喜ボーイズ

【Dブロック】

館林ボーイズ 8-1 東京江戸川ボーイズ

東京江戸川ボーイズ 3-10 県央宇都宮ボーイズ

県央宇都宮ボーイズ 2-2 館林ボーイズ

【Eブロック】

群馬県央ボーイズ 1-11 上越ボーイズ

上越ボーイズ 12-5 山梨ふじやまボーイズ

山梨ふじやまボーイズ 6-13 上越ボーイズ

【Fブロック】

藤岡ボーイズ 13-7 山形東部ボーイズ

山形東部ボーイズ 14-4 横浜青葉ボーイズ

横浜青葉ボーイズ 0-10 藤岡ボーイズ

〇2次リーグ

【Gブロック】

柏ボーイズ 6-11 東大和狭山ボーイズ

柏ボーイズ 10-7 神奈川大和ボーイズ

東大和狭山ボーイズ 2-1 神奈川大和ボーイズ

【Hブロック】

館林ボーイズ 1-8 藤岡ボーイズ

館林ボーイズ 2-3 上越ボーイズ

藤岡ボーイズ 5-7 上越ボーイズ

〇準決勝

藤岡ボーイズ 2-7 東大和狭山ボーイズ

柏ボーイズ 6-5 上越ボーイズ

〇決勝

柏ボーイズ 101 020 0 4

東大和狭山ボーイズ 122 200 X 7

柏：山崎、池田、濱口、巻田-大野

東大和狭山：和田、高橋、本多、濤川-宮崎

二塁打：小暮、鴻巣（柏）、宮崎2（東大和狭山）

最優秀選手：濤川（なみかわ）悠希（東大和狭山ボーイズ）

敢闘賞：松丸悠晟（柏ボーイズ）（First-Pitch編集部）