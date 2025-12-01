¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î506²¯±ßÅê»ñ¤Ë´¶¼Õ¡¡Í³¿¤Ï¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¡×¡ÄÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡È¥¢¥ó¥Á¡É¤ËÈéÆù
ÁÛÁü°Ê¾å¤À¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î³èÌö¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Î¤¨¤¿µåÃÄ¤Î·èÃÇ
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤Ç3¾¡¤òµó¤²MVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤Ê¤¤¡£´¶¼Õº×¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤ë´ë²èÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÊÆ¼±¼Ô¤Ï¡Ö12Ç¯3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó506²¯±ß¡Ë¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»³ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹µåÃÄ¤Î·èÃÇ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢º£µ¨³èÌö¤·¤¿MLBÁª¼ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¡£»³ËÜ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿»Ê²ñ¤Î¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥Ñ¥·¡¼¥ä¥¹»á¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¥·¡¼¥º¥óÆ¬¤Ë¡¢Èà¤ò¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¸õÊä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬2025Ç¯¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤¤¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ë¤È¤â¡¢¤¢¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ð¤«¤²¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢±¦ÏÓ¤Î³èÌö¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»³ËÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖMLB¤Ç1µå¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË¤Ë¤Ê¤¼3²¯2500Ëü¥É¥ë¤âÊ§¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¼¨¤·¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÈÈà¤Î¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¥Ä¥¤¡¼¥È¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Èà¡Ê»³ËÜ¡Ë¤È12Ç¯3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Î¤ªÇã¤¤ÆÀ·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤Î¡È´Ö°ã¤¤¡É¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£»þ·ÏÎó¤È¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢»³ËÜ¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î·ÀÌó¤è¤ê¤â¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤ËÄËÎõ¤ÊÈéÆù¤òÍá¤Ó¤»¤¿
¡¡»³ËÜ¤¬³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤ÎÈ¯¸À¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÄËÎõ¤ÊÈ¿ÏÀ¤ò¼õ¤±¡¢WSÃæ¤Ë¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¸°¤ò¤«¤±¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥é¡¼¥Ê¡¦¥ê¥¾¤µ¤ó¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¡Ø¤¢¡¢¸«¤Æ¡£¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤¿¡ª¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç1µå¤âÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃË¤Ë3²¯2500Ëü¥É¥ë¤À¤Ê¤ó¤Æ¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¤·¤¿¶ò¤«¼Ô¤À¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤è¤Í¡×¤È¡¢X¤Ç¾ø¤·ÊÖ¤µ¤ì¤¿È¯¸À¤òÈéÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ê¥¾¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÈà¤Ï¡ØLosing is not an option¡ÊÉé¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¡£¥ä¥Þ¡¢¤¢¤Ê¤¿Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥ó¥Á¼±¼Ô¤¬¸°¥¢¥«¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¤·¤¿»³ËÜ¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤ò»Ù¤¨¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë