¡Ö´éÌÌ¶§´ï¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×Ä«ÁÒÌ¤Íè¡¢Àä»¿¤Î3¿ÍÁÈ¤¬¡ÈÉÝ¤¹¤®¤ë¡É¤ÈÏÃÂê ±»ÅÄ½ã»Î¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥³¥ï¥â¥Æ¤¿¤Á
¡¡Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡È¥³¥ï¥â¥Æ¡É¤¹¤®¤ë3¿ÍÁÈ¤¬Breaking Down¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¡£±»ÅÄ½ã»Î¤¬¿äÁ¦¤¹¤ë¡Ø¥Á¡¼¥à´éÌÌ¶§´ï¡Ù¤Î¸ÄÀÅª¤ÊÌÌ¡¹¤¬Ì©¤«¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬Àä»¿¡Ö¥Á¡¼¥à´éÌÌ¶§´ï¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡29Æü¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç1Ê¬1¥é¥¦¥ó¥É¤Î³ÊÆ®µ»Âç²ñ¡ØBreakingDown18¡Ù¡Ê14Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó½é²ó¤ÎÌÏÍÍ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡È°Æ¸¡É¥ì¥ª¤¬½¤ÅÍ½éÂå¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ó¥»¥ó°æ¾å¤ËÇØ¸å¤«¤éÇ¦¤Ó´ó¤ê¡¢Æ¬¤òÃ¡¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÂçÍðÆ®¤¬ËÖÈ¯¡£Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢TEAMÂçºå·ö²Þ¼«Ëý¡¢TEAM¤Á¤Ó¤Ã¤³¥í¡¼¥º¡¢TEAMÂçµÜ·ö²Þ¼«Ëý¤Ê¤É¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿ËÁÆ¬¤Ç±»ÅÄ½ã»Î¤Î¿äÁ¦¤ò¼õ¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿3¿ÍÁÈ¤ËÌ©¤«¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«ÁÒ¼«¤é¡Ö¤³¤ìÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À3¿ÍÁÈ¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ê¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó²ñ¾ì¤«¤é¡ÖÉÝ¤¨¡×¡Ö¤Ê¤Þ¤éÉÝ¤¨¡×¡Ö´éÌÌ¶§´ï¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿Ä«ÁÒ¤ÏºÆ¤Ó¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ëñ¥ÁÖ¤È±»ÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö´é¤¬ÉÝ¤¹¤®¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¥ã¥Ð¥¯¥é¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡Ø´é¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç½÷¤Î»Ò¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¾Ò²ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏËÌ¶å½£ºÇ¶¯·ö²Þ»Õ¤ÎÀ¿¡ÊBDÀïÀÓ1¾¡¡Ë¡¢ËÌ¶å½£¤Î¥Ð¥±¥â¥Î¡¦À¸ÅÄÐÒ´õ¡¢¤½¤·¤Æ´éÌÌ¶¸µ¤¤ÎÆÃ¹¶ÂâÄ¹¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ã«ÀîÂóÌé¤ÎÌÌ¡¹¤À¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÄ«ÁÒ¤Ï¡Ö´éÌÌ¶§´ï¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ü¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉÝ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀäÂÐ¤Ë³¹Ãæ¤Ç²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡Öº£¸å¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÌ©¤«¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£