ジャパンカップはカランダガンがコースレコードで勝利

中央競馬のG1・ジャパンカップ（東京芝2400メートル）が30日に行われた。スタート直後の落馬から始まり、最後は今年の欧州年度代表馬カランダガンとマスカレードボールによる壮絶な叩き合いの末、カランダガンが2分20秒3の衝撃レコードで制した。レース終了後、トークショーに出演した球界の超大物に「相変わらずカッコいい」「見られてよかった」と反響が広がっている。

伝説のレースが誕生し、東京競馬場に来場した7万人の観客も大興奮だった。最終レース終了後、芝コースで行われた表彰式に登場したのは、マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏だった。

イチロー氏は昨年に続く来場。競馬を題材にしたドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」で佐木隆二郎騎手を演じている俳優・高杉真宙さんとともに、ジャパンカップを制したミカエル・バルザローナ騎手との写真撮影を行った。その後はスペシャルトークショーにも出演。元騎手で現調教師の福永祐一氏と軽快なトークを繰り広げた。

レースは16時前に終了したものの、イチロー氏を見られるとあって多くのファンが最後まで残るなど、さすがの注目度だった。「イチローさんかっこよすぎ」「イチローさんいたのかマジかよ」「競馬とっくに終わったのに、イチロー見たさに大量の観客が残ってる」「生のイチローも観れて最高だった」「また来年も来てくれるといいな」「イチローこんなでかいんだ」「生イチローさんに感動」と競馬ファンをも魅了したようだ。

直近のイチロー氏は大忙しだ。24〜25日には福岡・九州国際大付高野球部を指導を行い、27日にはインスタライブ「悩める大人の相談ライブ『イチ問一答』」に出演。前日29日には埼玉・和光市の和光スポーツアイランドで行われた体験型スポーツイベント「第1回 イチロー DREAM FIELD DAY（ドリームフィールドデイ）」も行った。（Full-Count編集部）