『映画ドラえもん 海底鬼岩城』最新映像！豪華な特典発表 主題歌はsumika「Honto」
映画『ドラえもん』シリーズの45作目となる新作『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』（2026年2月27日公開）の予告映像が公開された。また、主題歌はsumikaの書き下ろし楽曲「Honto」に決定した。
【動画】謎の沈没船を発見！公開された『映画ドラえもん 海底鬼岩城』最新映像
公開された映像は、ドラえもんに応援されながら宿題を終えたのび太たちがどこでもドアを通って向かった先は、【誰も足を踏み入れたことがない海底の世界】。ドラえもんのひみつ道具「水中バギー」と「テキオー灯」を駆使し、海底の謎を解く大冒険へ繰り出し、未知の世界を探検する中、謎の沈没船を発見！巨大イカに襲われ絶体絶命の大ピンチに。
探検を進めるドラえもん達だったが、海底で暮らすムー連邦の兵士・エルが現れ、陸上人を嫌っている海底人たちによって捕らえられてしまう。力を合わせて立ち上がるのび太たちを描き、映像の最後には「鬼岩城が…活動を始めました！！」との知らせが届き、何やら不穏な展開に…。海底人が恐れる“鬼岩城”とは、一体何なのか…期待が高まる内容になっている。
また、12月５日より全国の映画館にて、本作の劇場前売券を購入すると、全国合計10万人に、ひみつ道具・水中バギーに乗ったドラえもんのラバーキーホルダー「いくぞ！！バギードラ」がプレゼント。前売券購入者限定のキャンペーンも開催予定。カード券（劇場販売・通販）／オンライン券／コンビニ券など全販路対象で詳細は後日発表される。
さらに、映画館で本作を観ると、入場者全員に小冊子『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城「海底探検まんがBOOK」』を1冊プレゼントする。
今作の映画の舞台は、地球の中心に一番近い場所とされる“海底”で、謎と神秘に包まれる海底世界でドラえもんたちが大冒険するストーリー。1983年に公開された『映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城』が、43年の時を経て新たに生まれ変わる。
