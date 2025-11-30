くら寿司トーナメントポップアスリートカップ・関西第一、第二クライマックス結果

全国約1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025 第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は、12月6日、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。11月1日には関西地区の2代表を決める「関西地区クライマックスDAY2」が大阪・くら寿司スタジアムで行われ、大阪代表・長曽根ストロングスと西兵庫代表・二見フレンズジュニアが神宮への切符を手にした。

関西第一ブロック決定戦は長曽根と、「DAY1」を勝ち上がってきた和歌山・TANABEクラブが対戦。長曽根は序盤から小刻みに得点を重ね、5回にも相手のミスを突いて2点を追加。今夏の「全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント」で最多8度目の頂点に立った貫禄を見せつけて完勝した。

関西第二ブロック決定戦は二見のほか、東兵庫代表・小野東スポーツ少年団、滋賀代表・志津少年野球部の3チームがトーナメントで争った。初戦で志津に11得点と快勝した二見は、決勝の小野東との同県対決も、0-3の3回に一挙8点を挙げて逆転。今夏の「高野山旗全国学童軟式野球大会」で準優勝した実力を示して頂点に立った。

■関西地区クライマックスシリーズDAY2 結果

◎第一ブロック決定戦

長曽根ストロングス 5-0 TANABEクラブ

◎第二ブロック決定戦

二見フレンズジュニア 11-1 志津少年野球部

二見フレンズジュニア 8-3 小野東スポーツ少年団（First-Pitch編集部）