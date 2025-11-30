長引く内戦で多くの国民が住む場所を追われ、民主派政党は事実上排除された。

そんな状況で総選挙を強行し、勝利したとしても、軍の統治が信任されたことにはならない。

ミャンマーで１２月末から総選挙（上下両院、定数６６４）の投票が始まる。来年１月にかけて複数の投票日を設けて実施し、月内にも結果が発表される見通しだ。

総選挙が行われるのは、アウン・サン・スー・チーさん率いる民主派政党が圧勝した２０２０年以来となる。軍はこの時の選挙に不正があったと主張して２１年にクーデターを起こし、それ以降、権力の座に居座り続けている。

選挙には５０以上の政党が候補を擁立しているが、大半が軍に近い。スー・チーさんの民主派政党は政党資格を奪われ、参加できない。軍の統治に反対する他の民主派政党も、解党されたり、選挙のボイコットを表明したりしている。

このため、親軍政党の勝利は確実とみられる。軍は、選挙で民意が示されたと主張し、実権を握り続けるつもりだろう。だが、国民の反軍感情が根強いことを認識しているからこそ、民主派排除に躍起となっているのではないか。

クーデター後、軍と反軍勢力との戦闘が各地で続き、多くの地域で有権者名簿作成のための国勢調査が実施できなかった。国内避難民も３５０万人に達している。

国連のグテレス事務総長が「自由で公正な選挙になると信じている人は誰もいない」と強い懸念を示したのは当然である。

ミャンマーは、クーデター後の欧米による制裁に加え、今年３月の大地震などの影響で、経済的に困窮している。選挙の実施によって「民政復帰」を演出し、海外から投資を呼び込み、経済の立て直しにつなげようとしている。

日本など多くの国は軍による統治を承認していない。軍が民主派弾圧をやめ、スー・チーさんら拘束者を解放しない限り、この状況は変えられまい。

それでも軍が強気なのは、中国とロシアが選挙を支持しているからだ。中露はミャンマーに兵器を輸出し、反軍勢力への攻撃を事実上支援しているとされる。

一方、日本はクーデター後、新規の経済協力を見合わせ、軍に民主化を促してきた。軍を利することなく支援を行うのは難しいとしても、避難民に対する人道支援などの面で関与を続けるべきだ。

また、東南アジア各国や欧米とも連携し、政治犯の釈放などを粘り強く働きかけねばならない。