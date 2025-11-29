SVリーグオールスターの出場選手発表、男子トップは水町泰杜

バレーボールのSVリーグは1月31日、2月1日に神戸市でオールスターゲームを開催する。28日には出場する選手が決まったと発表。ファン投票で日本バレーボール界屈指の人気者、高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）や西田有志（大阪ブルテオン）よりも多くの票を集めた人物に、ファンが反応している。

発表された男子のファン投票結果で最多の10万340票を集めたのは、ウルフドッグス名古屋のアウトサイドヒッター水町泰杜だ。ビーチとの二刀流でプレーする24歳は、今季バレーで初の日本代表入りも果たしている。

2位は同じく名古屋のオポジット宮浦健人で、9万2301票を集めた。8万票を超えたのはこの2人だけで人気がうかがえる。以下小川智大、関田誠大、小野寺太志とサントリーサンバーズ大阪の3選手が並ぶ。ファンからはX上に、投票結果への様々な声が並んだ。

「唯一の10万票超え ここでも水町劇場」

「水町くんのぶっちぎり1位な票数が凄っ」

「水町君強い 流石ですファンの皆様の熱量半端ない」

「地上波の代表戦には出てない水町くんが大差で1位??」

「一度見たら忘れられないプレーするのよ」

西田は全体6位、高橋は同11位。日本代表がけん引してきたバレー人気は、静かにSVリーグへも広がっているようで「まさかの宮浦が西田を抜き、水町が藍を追い抜いた。人気選手が増えてきたのは嬉しいな」との声もあった。



（THE ANSWER編集部）