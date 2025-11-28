全米中継でのアナウンスに不満の声？

ドジャース地元放送局の「スポーツネット・ロサンゼルス」などで実況を務めるジョー・デービス氏が、マイクを握るにあたって抱えている“葛藤”を明かし、ファンから様々な意見が集まっている。

デービス氏は2015年から「スポーツネット・ロサンゼルス」などで実況を務め、名物実況だったビン・スカリー氏に代わってメインを務めるようになった。今年のワールドシリーズ制覇も伝えたが、地元メディア「ドジャース・ネーション」によると、ドジャースをひいきしていると感じた野球ファンから、苦情を受けていたという。

デービス氏は「FOXスポーツ」でも実況を務めており、同局が全米放送したワールドシリーズでも放送席に座った。延長18回までもつれた第3戦では、6時間39分の中で一度もトイレに行かず、激戦を伝えきった。

FOXスポーツは地元放送局ではないため“贔屓チーム”はないとされる。普段「スポーツネット・ロサンゼルス」でドジャース戦を伝えることも多いだけに、ワールドシリーズでも多少“ドジャース寄り”と受け取られたのか、デービス氏は「ドジャースのファンは相手チームのことで私が興奮していると言って気分を害する。私がドジャースの側に立つと相手チームが気分を害する……」と、葛藤を明かしたことをドジャース・ネーションが伝えた。

この報道に、ファンは不満げ。X（旧ツイッター）では「彼は最も偏りのないアナウンサーだ」「彼はドジャース以外のチームのことでも興奮する」「被害者のふりをしたい典型的なスポーツファンがそういってるだけ」「全然偏ってなかった。勘弁してよ」「デービスは両チームに対して愛があった。ブルージェイズが優勝していたら話題にもならなかったはず」「おいおい、ワールドシリーズ中ずっとジョーがどれだけブルージェイズを称賛していたか聞いてなかったのかい？ とすると彼の実況を聞いていなかったってことだ」「ジェイズの大ファンです。デービスは素晴らしかったと思う！ まったく偏ってなかった」と反論が寄せられていた。（Full-Count編集部）