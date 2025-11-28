あれ？私って避けられてる？突然の変化に戸惑いが隠せない｜マンション内のママ友トラブル【ママリ】

この漫画は、作者・いもやまようみん(©mamayoubi)さんのフォロワーさんが経験した実際のママ友トラブルを描いた作品です。子どもの相性も影響してしまうママ同士の関係の築き方に難しさを感じた小野さん。ママ同士とはいえど、相性や価値観の違いいは避けられないもの。小野さんはトラブルを経験し自分なりの「心地よい距離感」を見つけるのでした。『マンション内ママ友トラブル』第13話をごらんください。

ある日、いちかちゃんが相川さんと平田さんの子どもと遊びたいと言い出したことで、小野さんは2人に連絡を取ります。いつもならすぐ来る返信もなかなか来なく、やっと連絡が来たと思ったら、2人とも都合がつかないようでした。仕方がないと割り切って次の日買い物にいった小野さんは驚くのでした。

©mamayoubi

©mamayoubi

©mamayoubi

遊べないと言っていた2人が子連れで楽しそうに歩く姿をみた小野さん。偶然かもしれませんが、モヤモヤしてしまいますよね。

©mamayoubi

©mamayoubi

とっさに隠れた小野さん。小野さん自身も2人とは距離を置くことを考えてましたが、いざ露骨に避けられてるとわかると悲しくなりますよね。

©mamayoubi

©mamayoubi

偶然平田さんと鉢合わせた小野さん。平田さんだけの場合どんな会話になるのでしょうか。

心地よい関係を選ぶ勇気

©mamayoubi

©mamayoubi

3歳の娘・いちかちゃんを育てる小野さんは、引っ越し先のマンションで、同じ年ごろの子どもを持つ相川さんと平田さんという2人のママと出会います。子ども同士が同学年ということもあり、自然と会話が生まれ、親同士もすぐに顔なじみに。新しい環境で“知っている人がいる”という安心感は、小野さんにとっても心強いものでした。



ところが、子どもたちの関わり方や性格の違いから、次第にギクシャクし始めます。特に相川さんの息子・A太くんと、いちかちゃんがもめる場面が増え、小野さんは気をつかうようになってしまいます。さらに平田さんが相川さんに強く依存している様子が見え始め、3人の関係は次第にバランスを崩していきました。



最終的に、小野さんは2人と少し距離をとる決断をします。もし関係を保っていたら、自分の気持ちを押し殺しながらの付き合いになっていたかもしれません。いくら子ども同士が同じ年でも、親同士が無理に関係を続ける必要はない。そう気づいた小野さんは、心地よい距離感を保ちながら、わが子の環境を見守っていくことにしたのです。



ママ友との関係は、子どものためを思うからこそ悩みが生まれます。でも、親自身が無理をしすぎてしまうと、笑顔でいられなくなることもありますよね。自分を大切にできる関係を選ぶことが、子どもにとっても安心につながるのかもしれません。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）