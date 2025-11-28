これ持っとけば心強い！旅行前にそろえておきたい！大事なアレを守る100均ケース
今回ご紹介するのはセリアで見つけたトラベルグッズ。旅行先で不安なスキミングや、磁気干渉を防止してくれるパスポートケースです。パスポートにぴったりなサイズで、これに入れた状態でほかのパスポートケースにも入れられる作り。旅行に行くなら持っておきたいアイテムなので、さっそくご紹介します！
商品名：磁気不良防止 パスポートケース 4枚
商品名：磁気不良防止 カードケース 7枚
商品情報
商品名：磁気不良防止 パスポートケース 4枚
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：135×103mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4510085533400
旅行に行くならチェックして！セリアの優秀トラベルグッズ
海外旅行で心配になることのひとつが、スキミング被害ですよね。クレジットカードは専用の防止ケースに入れていても、パスポートは普通のケースを使っている…という方も多いのではないでしょうか。
そこでおすすめしたいのがセリアの『磁気不良防止 パスポートケース 4枚』。お値段は110円（税込）で、友人や家族と分けられる4枚入りです。
アルミパウチのような素材でしっかりとしたケース。かなりぴったりとしたサイズ感でかさばらず、このまま小さなショルダーポーチに入れて持ち運ぶこともできます。
上部に切り込みがついているので、ぴったりサイズでも出し入れラクラク。無駄のないシンプルなデザインながら、スキミング防止をしてくれるだけでなく、磁気干渉を防止したり、目隠しもしてくれるスグレモノです。
カードバージョンも併せてチェック！
商品名：磁気不良防止 カードケース 7枚
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：92×64mm
販売ショップ：セリア
JANコード：4510085529786
売り場にはパスポート用だけでなく、『磁気不良防止 カードケース 7枚』も売られています。サイズは違いますが、機能は同様です。
どちらの商品もスキミング防止機能の付いた財布やパスポートケースを改めて買わずとも、今持っているものと併用することができるスグレモノ。
旅行の強い味方になってくれること間違いなしなので、ぜひチェックしてみてくださいね♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。