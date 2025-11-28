「間違いありません。すべて事実です」

奈良県・大和西大寺駅前で安倍晋三元首相が凶弾に倒れてから3年4カ月。10月28日の初公判で、裁判官から罪状認否について問われた山上徹也被告（45）は、消え入るような声でこう述べた。

「間違いありません。すべて事実です。法律上どうなるかは弁護士に任せます」

殺人罪を認めた山上の表情はほとんど変わることなく、裁判は淡々と進んだ。



「生きているべきではなかった」と語った山上被告

山上の母は明朗な声色で…

母親から1億円超の献金を受け取り、家族の人生を翻弄した統一教会への恨みが動機とされる、安倍氏銃撃事件。11月13日、第7回公判には、山上の母A子さん（73）が出廷した。

冒頭、A子さんは明朗な声色でこう切り出した。

「安倍首相もこの場に来ておられるかもしれません。次男徹也が事件を起こしたことについて、心よりお詫び申し上げます」

