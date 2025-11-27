新庄監督とは4年間プレー「複雑な気持ちもありました」

巨人は27日、日本ハムから国内フリーエージェント（FA）権を行使して加入した松本剛外野手の入団会見を都内ホテルで行った。古巣・日本ハムへの思い、そして新庄剛志監督から受け取った言葉を明かした。

松本は2011年ドラフト2位で日本ハム入り。2022年に打率.347で首位打者のタイトルを獲得した。2022、2024年に20盗塁以上を記録し、守備力も高い。今季は若手の台頭で出場機会を減らし、66試合出場で打率.188。オフにFA権を行使し、巨人へ移籍した。

北海道で14年間を過ごした右の好打者。会見で「北海道で育てていただいて、ファイターズで育てていただいた。昨日もたくさんメッセージをいただいた。来季活躍することで恩返しできたら」と思いを語っていた。

さらに新庄監督にもメッセージを送ったという。「DMで送ろうとしたんですけど、『今回はLINEを教えて欲しい』とマネジャーさんに伝えて、教えていただきました。たぶん選手でLINEを持っている方はいないと思います」とまさかのエピソードを明かした。

返ってきた言葉は「毎試合、毎打席、全部チェックするからな」。「新庄監督らしいというか、本当に野球が好きな方なので。僕のことをすごく応援してくれると言ってくれてよかったです。多少複雑な気持ちもありましたけど、嬉しい気持ちもありましたし、恩返しできたらなと思います」と感謝した。（Full-Count編集部）