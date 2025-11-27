3年連続MVPを獲得し、いまや大リーグの顔となったドジャース・大谷翔平（31）。シーズンを終えた11月21日（現地時間、以下同）には、自身のインスタグラムで財団「SHOHEI OHTANI FAMILY FOUNDATION （大谷翔平ファミリー財団）」を設立したことを発表した。

【写真】夫妻が展開していた「ドッグフードビジネス」。パッケージには愛犬の写真が。他、真美子さんが待つスイートルームに直行する大谷の写真も

同ホームページ上にはミッションステートメントとして、次のように記されている。

《私たちの使命は、子供たちが元気に、健全に暮らすことを促す取り組みに資金を提供し、困っている動物を救助、保護、世話するプログラムをサポートすることで、より健康で幸せなコミュニティを創ることです》

今年4月に誕生した長女や愛犬・デコピンの存在に重ねるように、子供たちや動物へのサポートを目的とするという。大谷がこうした動きを見せたのは、今回が初めてではない。スポーツ紙記者が語る。

「大谷はこれまでにも、"野球を通して、毎日を楽しく、元気いっぱいに過ごしてほしい"という願いを込めて、日本の約2万校の小学校に計6万個のグローブを寄贈しています。また今年3月に起きたロサンゼルスの山火事では、"戦う消防士の方々や避難を余儀なくされている方々"に向けて、50万ドルの寄付を行なった。

本人も25日のオンライン会見で『今まで個人としてやってきた延長線上で、もう少しいろんなところと連携しながらいろんなことができるんじゃないかなと思っている』と明かしていました」

一方財団の詳細についてはいまだ多くの情報は明かされていない。在米ジャーナリストが語る。

「大谷選手は情報管理を厳格に行なっていて、今回の財団設立の一報も、現地メディアが『大谷がひっそりと財団を開設した』と報じるほど、記者たちの間でも"寝耳に水"でした。

同時に開設されたホームページの作りも至ってシンプルで、ロゴマークとミッションステートメント以外には、大谷選手のインスタグラムのリンクが添付されているだけ。財団の活動にどんな個人・企業が関わり協力しているのかは、現時点ではわからない」

ペットフードビジネスを展開していた"夫妻"

大谷が愛犬・デコピンを飼い始めたのは2023年のオフシーズンのこと。今回の「動物保護」にもデコピンの存在は大きいとみられるが、その当時、デコピンや大谷を絡めたビジネスを展開しようとしていた人物がいた。

大谷の元専属通訳で、銀行詐欺罪などに問われてペンシルベニア州の刑務所に収監されている水原一平元受刑者（40）と、その妻だ。別の在米ジャーナリストが語る。

「水原夫妻も愛犬家で、複数の犬を飼っていました。妻のインスタグラムには大谷のユニフォームを模したドッグウェアを着た犬が多く登場し、水原氏も刑務所に収監される寸前まで愛犬たちと一緒に過ごしていた。

そんな夫妻は、ちょうど2023年末から2024年にかけて、ペットフードに関するビジネスを展開しようとしていたようです。水原氏は当時、インスタで『オリジナル犬用ケーキ缶』に夫婦がアドバイザーとして携わることを報告していました。日本のインフルエンサーにも"通販事業に関する相談に乗ってくれないか"と相談していたようです」

水原受刑者の妻は、2024年の韓国での開幕戦で大谷の妻・真美子さんと隣で観戦するなど、夫のスキャンダルが発覚するまで関係性は良好のように見えた。

「大谷がデコピンを飼い始めてからは、水原氏も自主トレの現場に愛犬を連れてきて、犬好きの先輩として大谷と"犬トーク"をすることもあった。もしスキャンダルがなかったら、水原夫婦も今回のような動物保護の活動に参加していた可能性は高かったでしょう。

水原氏が収監された今、妻は夫とともに住んでいた家から引っ越して、その後の行方がわかっていない。大谷も今回の事業では、より慎重にパートナーを選んでいるのでしょう」

ファミリー財団で、同様のトラブルが起こらないことを祈るばかりだ。