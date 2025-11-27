オリックス・森友哉のトレーナーが伝授…“強肩”の土台を作る「8の字体操」と「LA」

野球少年たちの多くが憧れるのが、「遠くに強く投げたい」という“強肩”への願望だ。その解決策は意外にも肩そのものの強化だけではない。オリックス・森友哉捕手の専属トレーナーでもある野球塾「夢道場」代表の久米健夫さんは、「体を思い通りに使えるかどうかが、技術の土台になる」と語る。肩甲骨の可動性を高め、全身を使って遠くに投げる土台を作る2つのドリルを紹介する。

大阪桐蔭高から関西大、東京ガスとプレーした経験をもとに、小学生からプロ選手まで幅広く指導している久米さん。まず強い投球・送球のカギを握るのは肩甲骨の動きだ。「肩甲骨の動きが野球のパフォーマンスにおいて、すごく大切になる。障害予防にも、パフォーマンスアップにも、どちらの観点からも大切」と指摘する。そして、肩だけでなく胸郭や腹筋など全身を使えなければ、本当の強肩は手に入らない。

そこで紹介するのが「8の字体操」と「LA」という2つのドリル。8の字体操では「両手を前に出して、親指を立てたポーズを作ってもらって、体の前で、8の字を描くように回していきます」。前向き、左向き、右向きの3方向で各10周を2セット行う。注意点は「膝を使いながら、“上から両腕を落とす”イメージでやっていく」ことで、肩に余計な力が入るのを防げる。

「LA」は上体反らしの姿勢から腹筋を使って体を“くの字”に押し上げるドリル。名称の由来は、横から見て上体反らしが「L字」、押し上げた姿勢が「A字」に見えることから。「腕だけで押すのではなく、腹筋を使って押すことによって、しっかりと最後まで押し切ってA字を作ることができます」。この動作を20回×3セット行うことで、肩甲骨の可動域も胸郭も広がる。

これらのドリルの最大の利点は短時間で効果を実感できること。肩甲骨の可動性が高まり、胸郭が広がり、腹筋も使えるようになる。結果として体全体を使った強い投球フォームが身につき、怪我のリスクも減少する。野球少年とその親にとって、投球力向上と障害予防という2つの課題を同時に解決できるトレーニング法といえるだろう。（First-Pitch編集部）