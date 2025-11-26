【ウルトラヒーローズ EXPO】『X』『ブレーザー×アーク×オメガ』イベント開催！ 入プレ情報も
2025年12月26日（金）から2026年1月4日（日）の期間、東京ドームシティ プリズムホールにて開催される『ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ』内での特別ステージとして、『ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ！スペシャルナイト』と、『ブレーザー×アーク×オメガ バディ×バディ×バディ！スペシャルトークナイト』の実施が決定した。
2026年1月2日（金）に開催の『ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ！スペシャルナイト』は、『ウルトラマンX』放送開始から10年を記念したイベント。『ウルトラヒーローズEXPO 2016 ニューイヤーフェスティバル』で開催したステージ「明日を切り開く力」の再演とトークショーが実施される。
ステージには『ウルトラマンX』の主人公、大空 大地（演：高橋健介）と山岸 タケル（演：TAKERU）、松戸 チアキ（演：瀬下千晶）が出演。また、トークショーではXioの隊員を演じたキャストが登場する。
一夜限りの10周年イベントをキャストとともに楽しもう。
また、2025年12月29日（月）には『ブレーザー×アーク×オメガ バディ×バディ×バディ！スペシャルトークナイト』を開催。『ウルトラマンブレーザー』より蕨野友也（ヒルマ ゲント役）、伊藤祐輝（ナグラ テルアキ役）、メイン監督の田口清隆、『ウルトラマンアーク』より戸塚有輝（飛世 ユウマ役）、金田昇（石堂 シュウ役）、メイン監督の辻本貴則、『ウルトラマンオメガ』より近藤頌利（オオキダ ソラト役）、吉田晴登（ホシミ コウセイ役）、メイン監督の武居正能が出演。主人公とそのバディを演じたキャスト、メイン監督による、シリーズの垣根を超えたスペシャルトークショーだ。
MCには、『ウルトラマンオーブ』ジャグラス ジャグラー、『ウルトラマンZ』ヘビクラ ショウタ隊長を演じ、TSUBURAYA IMAGINATIONオリジナル番組「尊哉の部屋」でもおなじみの青柳尊哉を迎え、持ち前のトークでイベントを深堀りしていく。
また、『ウルトラマンブレーザー』と『ウルトラマンオメガ』のエンディングを担当したMindaRynと、『ウルトラマンアーク』のエンディングを担当したARCANA PROJECTによるスペシャルライブも行われる。
そして、『ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル』の入場特典として、ウルトラマン カードゲームPRカード「ウルトラマンオメガ トライガロンアーマー」のプレゼントが決定した。
上記の『ブレーザー×アーク×オメガ バディ×バディ×バディ！スペシャルトークナイト』と『ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ！スペシャルナイト』での配布はないのでご注意を。
キャストや監督が揃う貴重な機会をお見逃しなく。
（C）円谷プロ
