ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë²ÁÃÍ¡É¤Ø¡ªKitchen & Company¡¢¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCreative Growth Services¡ÊCGS¡Ë¡×»ÏÆ°
Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿µ»½ÑÎÏ¤äÆÈ¼«¤ÎÈþ°Õ¼±¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Åª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤ò½½Ê¬¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¡×¤Ê¤ÉÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼ÒKitchen & Company¡Ê°Ê²¼¡¢K&C¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËä¤â¤ì¤¿²ÁÃÍ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤»¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤ÎÁÏÂ¤ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCreative Growth Services¡Ê°Ê²¼¡¢CGS¡Ë¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCGS¡×¤Î³µÍ×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖCGS¡× ¤È¤Ï¡©
Creative Growth Services¡Ê°Ê²¼CGS¡Ë¤È¤Ï¡¢¡Ö¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÀ®Ä¹¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Àî¾å¤«¤éÀî²¼¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹©Äø¡½¡½¥Ö¥é¥ó¤Î¥ÉÀß·×¡¦ÀïÎ¬¡¦±Ä¶È¡¦ÈÎÇä¡¦Î®ÄÌ³«Âó¤Þ¤Ç¤òK&C¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÃ´¤¦ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡Ö¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤¬²¤ÊÆ»Ô¾ì¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëµ»½Ñ¤äÈþ°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤¬½½Ê¬¤Ë³¤³°¤ØÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤´ë¶È¤âÂ¿¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª²ÝÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
K&C¤¬CGS¤ÇÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÁÃÍ¡É¤ò¡ÈÁª¤Ð¤ì¤ë²ÁÃÍ¡É¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Á¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¾åÀÕÇ¤¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÈ¼Áö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤ÈÀß·×¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖCGS¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£C G SÂè1ÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÀ¤´Ö¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¥Ð¥ë¥ß¥å¡¼¥À¤Î¥é¥ó¥¿¥ó
K&C¤ÎCGS¥â¥Ç¥ë¤¬½é¤á¤Æ²¤ÊÆ¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àLoveFrom¡Ê¥é¥Ö¥Õ¥í¥à¡Ë¤ÈBALMUDA¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿LED¥é¥ó¥¿¥ó¡ÖSailing Lantern¡×¡Ê2020Ç¯9·î¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤À¡£
¢£³¤³°¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ÇÂçÀä»¿¡ª
Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ëÈþ¤·¤¤¾ÈÌÀ¤À¡¡¡½¡½Esquire ¢¨1
¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤â¼¼Æâ¤Ë¤âÆëÀ÷¤àÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡½¡½Newsweek ¢¨2
ÌÜ¤ËÄ¾ÀÜ¸÷¤¬Åö¤¿¤é¤Ê¤¤½À¤é¤«¤¤Åô¤ê¡¡¡½¡½Crate & Barrel¡ÊÊÆ¹ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ë¢¨3
¢¨1¡¡https://www.esquire.com/lifestyle/a39690653/balmuda-lantern-review-endorsement/?utm_source=chatgpt.com
¢¨2¡¡https://www.newsweek.com/balmuda-lantern-review-designer-light-that-works-outdoors-inside-1624288?utm_source=chatgpt.com
¢¨3¡¡https://www.crateandbarrel.com/balmuda-led-rechargeable-outdoor-lantern/s562154?utm_source=chatgpt.com
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¤ÏLoveFrom¤ÈBALMUDA¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤¬¥í¡¼¥ó¥Á¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢iMac¤äiPhone¤Ê¤ÉApple¤Î¼çÍ×À½ÉÊ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥ÖÎ¨¤¤¤ëLoveFrom¡£1,000Âæ¸ÂÄê¡¦²Á³Ê550,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¡¢´Ú¹ñ¡¢ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤µ¤ì¡¢¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
LoveFrom(¥é¥Ö¥Õ¥í¥à)¡ßBALMUDA¡£²Á³Ê550,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨½ÐÅ¸¡¡https://www.balmuda.com/lovefrom-balmuda/
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤Î¤¦¤ÁÍ¢½Ð¤Ë´Ø¤ï¤ë³ä¹ç¤Ï¤ï¤º¤«8¡ó¤È¤¤¤¦¸½¼Â
¤½¤â¤½¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¤½¤ÎÄêµÁ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ï¡¢ºÇ¹âÉÊ¼Á¤äÆÈ¼«À¡¢Âî±Û¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë´õ¾¯À¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¤ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤½¤¦Ç§¼±¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò»Ø¤¹¡£
¹â¤¤ÉÊ¼Á¤ÈÀïÎ¬Åª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤äÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤äÆ´¤ì¡¢ËþÂ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÅÀ¤âÆÃÄ§¤À¡£K&CÂåÉ½¤ÎÃæÆ»ÂçÊå»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÀøºßÅª¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Ê¥¤¥¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢À¤³¦¤Ø¿Ê½Ð¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£¤ªÃã¤ä¾ÆÃñ¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤âËä¤â¤ì¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬ÎÉ¤¤¥â¥Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢À¤³¦¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Çä¾å¤Ë¤âÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÇÀß·×¤·¤¿¤Î¤¬CGS¤Ç¤¹¡×¡ÊK&CÂåÉ½¡¦ÃæÆ»¤µ¤ó¡Ë
¢£ÆüËÜ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬³¤³°»Ô¾ì¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ë£³¤Ä¤Î²ÝÂê
ÆüËÜ´ë¶È¤Î9³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢³¤³°Å¸³«¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦ÄÌ¤¹¤ë3¤Ä¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÝÂê1. »ñ¶âÉÔÂ¡Ê54.9¡ó¡Ë¢¨
³¤³°¿Ê½Ð¤ËÉ¬Í×¤Ê½é´üÅê»ñ¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤Î±¿±Ä»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢»ö¶È¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£ÆÃ¤ËÀ½Â¤ÀßÈ÷¡¢¸½ÃÏ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÏÉéÃ´¤¬Âç¤¤¯¡¢¶ä¹ÔÍ»»ñ¤äÊä½õ¶â¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
²ÝÂê2. ¿Íºà¥®¥ã¥Ã¥×¡Ê52.1¡ó¡Ë¢¨
¸ì³ØÎÏ¤ä¸½ÃÏ¾¦½¬´·¤ÎÍý²ò¡¢³¤³°¼è°ú¤äµ¬À©ÂÐ±þ¤ÎÃÎ¼±¤Ê¤É¡¢³¤³°¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê½Ð·×²è¤¬ÃÙ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£
²ÝÂê3. ÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¼å¤µ¡Ê47.6¡ó¡Ë¢¨
À½ÉÊ¤ò¸½ÃÏ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÎ®ÄÌÌÖ¤ä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤ÎÉÔÂ¤â¿¼¹ï¤À¡£¿®Íê¤Ç¤¤ëÂåÍýÅ¹¤äÈÎÏ©¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¾¦ÉÊ¤Ï»Ô¾ì¤ËÆÏ¤«¤º¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°»Ô¾ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÉÔÂ¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼ÁªÄê¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Æâ³ÕÉÜ·ÐºÑÇò½ñ¤è¤ê
¢£ÆüËÜ´ë¶È¤¬¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ô¾ì¡×¤òÁÀ¤¦¤Ù¤£³¤Ä¤ÎÍýÍ³
ÍýÍ³1. ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Á¤ÇÆüËÜ¤Ï¶¥Áè¤Ç¤¤ë
ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¶¯¤ß¤Ï¡¢¡Ö¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÉÊ¼Á¡×¤È¡ÖÊ¸²½¤Ëº¬¤¶¤·¤¿Èþ°Õ¼±¡×¤À¡£¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ä»ñ¸»ÎÌ¤Ç¶¥Áè¤Ç¤¤Ê¤¤¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡È¼Á¤Î¿¼¤µ¡É¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¶¥ÁèÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð¹½Â¤¤Ï¡¢ÎÌ»º·¿¤è¤ê¤â¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ·¿¡ÊÀºÌ©µ¡´ï¡¦¹©¶ÈÀ½ÉÊ¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¡Ë¡£
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÀ®Ä¹¤Î80%°Ê¾å¤¬¡È²Á³Ê¾å¾º¡É¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿ôÎÌÁý¤Ï¸ÂÄêÅª¡£¢¨4¡£
¡¦²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡È¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¡É¤ä¡ÈÊ¸²½ÂÎ¸³¡É¤Ø¤Î»Ù½Ð¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÁý²Ã¢¨5¡£
ÍýÍ³2. À¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤âÊ¿¶ÑÅÀ¤¬¹â¤¤ÆüËÜ¤ÎÆÈ¼«²ÁÃÍ
Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆÍ½Ð¤·¤¿ºÍÇ½¡×¤È¡ÖÄãÉÊ¼Á¡×¤È¤¤¤¦¿¶¤ìÉý¤¬Âç¤¤¤°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ½Â¤¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤ÎÊ¿¶Ñ¿å½à¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤¢¤ë¡£°ÂÄêÅª¤Ë¹â¤¤ÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¿®Íê¤Î¾Ú¡É¤È¤Ê¤ë¡£
ÍýÍ³3. ÆüËÜ¤¬¤Þ¤º²¤ÊÆ»Ô¾ì¤«¤é»Ï¤á¤ë¤Ù¤ÍýÍ³
²¤ÊÆ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¾²Á´ð½à¤Ï¡ÖÀ¸³è¤Î¼Á¡×¤ä¡ÖÊ¸²½Åª´ð½à¡×¤Ëº¬¤¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡È¼Á¡É¤òÂ¬¤ëºÝ¤Î»²¾ÈÅÀ¤È¤Ê¤ë»Ô¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¦²¤ÊÆ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ÈÄíÍÑÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¸å8Ç¯¤ÇÌó5.24%À®Ä¹¸«¹þ¤ß¢¨6¡£
¡¦¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡¦ÂÎ¸³·¿¶ÈÂÖ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²¤ÊÆÈ¯¡£
¡¦¥¢¥¸¥¢¤ÎÉÙÍµÁØ¤â²¤ÊÆ´ð½à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈËÜÊª¡É¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨4¡¡McKinsey¡ØState of Luxury 2025¡Ù
¢¨5¡¡Julius Bar, Wealth Report
¢¨6¡¡Europe Homeware & Kitchenware Market Report 2025.
¢£K&C¤¬¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö60Ãû±ß¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×
ÃæÆ»ÂåÉ½¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡ÈQuality Story¡É¤È¤·¤Æ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ËËÝÌõ¤¹¤ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£Ã¯¤âÀ®²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤60Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î¶õÇò»Ô¾ì¤ËÂÐ¤·¡¢K&C¤Ï³Î¼Â¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À½ÉÊ¤ÈÂÎ¸³¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡È°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ëÁØ¡ÊDiscerning Customers¡Ë¡É¤Ë²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¡È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
K&C¤¬¸«¿ø¤¨¤ë»Ô¾ì¤Ï¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÎ°è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢À®Ä¹Í¾ÎÏ¤ÈÌ¤³«ÂóÀ¤Î¹â¤¤¥»¥°¥á¥ó¥È¤À¡£
¡¦Home & Kitchen¡§Ìó $40-60B¡ÊÌó 6¡Á9Ãû±ß¡Ë
¡¦Food & Beverage¡§Ìó $300-500B¡ÊÌó 45¡Á75Ãû±ß¡Ë
¡¦Lifestyle / Apparel¡§Ìó $430-590B¡ÊÌó 65¡Á90Ãû±ß¡Ë
Áí·× Ìó110¡Á170Ãû±ßµ¬ÌÏ ¤ÎµðÂç»Ô¾ì¤Î¤¦¤Á¡¢K&C¤¬ÁÀ¤¦¡ÈAccessible Premium¡É¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢»Ô¾ì²ÄÇ½À¡ÊSAM¡Ë¤Ç20¡Á35Ãû±ß¡¢¹µÁ¤Ç¤ÏºÇÂç60Ãû±ß¡ÊTAM¡Ë ¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
ÃæÆ»ÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÜµÒÁØ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¡È°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ëÁØ¡É¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÊ¼Á¡¦»×ÁÛ¡¦ÇØ·Ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤²ÁÃÍ¤ËÉÒ´¶¤Ê¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¶¦ÌÄ¤¹¤ë¡£»ä¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤ÎÁØ¤Ë³Î¼Â¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Kitchen & Company¤¬ÆüËÜ¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤²ÁÃÍ¡×¤ò»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È»Ô¾ì¸À¸ì¡É¤ØËÝÌõ¤¹¤ë
2013Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Kitchen & Company¤Ï¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎºÆÄêµÁ¡×¤ò¼´¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ë¿·¤¿¤Ê¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¡£É½¸½¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÀïÎ¬¡¦»ö¶È¹½Â¤¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÀß·×¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤¬¤³¤Î30Ç¯¤ÇÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È²ÁÃÍ¤òËÝÌõ¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼ÉÔºß¡É ¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸À¸ì¤ÎÊÉ¤äÊ¸²½Ê¸Ì®¤Î¥º¥ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜÈ¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎËÜ¼Á¤¬»Ô¾ì¤ÇÀµ¤·¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Kitchen & Company¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤«¤é12Ç¯´Ö¤ÇÃÛ¤¤¤¿´ðÈ×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥Á¡¼¥à¤¬»ý¤Ä¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤Î¡ÈËÝÌõ¤ÎÃÇÀä¡É¤òËä¤á¤ëÌò³ä¤òÃ´¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Î¿¼¤¤ÉÊ¼Á¡¦Ê¸²½Åª²ÁÃÍ¤ò¡¢À¤³¦¤Î¸ÜµÒ¤¬Íý²ò¤Ç¤¤ë ¡ÖQuality Story¡× ¤ËÊÑ´¹¤·¡¢²¤ÊÆ»Ô¾ì¤Î¡È°ã¤¤¤¬¤ï¤«¤ëÁØ¡É¤ØÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÀ®²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÇÂç60Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¡¢À¤³¦¤Ï¡È¼Á¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¡ÖÀ¤³¦¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ËÅ¾´¹¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ä¤Î²ò¤È¤·¤Æ¡¢K&C¤ÏÅìµþ¤«¤é°Õ¿ÞÅª¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÏÆÃ« Èþ²Â»Ò
³ô¼°²ñ¼ÒKitchen & Company
³ô¼°²ñ¼ÒKitchen & Company
