¥ª¥ê¿·¥æ¥ËÈ¯É½¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¡×¡¡¡È²û¤«¤·¡É¤ÎÊ¸»úÈ¯¸«¡ÖµåÃÄ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×
Íèµ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à3¼ï¤òÈ¯É½
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï24Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBs Fan-Festa 2025¡×¤Ç¡¢Íèµ¨¤«¤éÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à3¼ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¾å²¼¡Ö¥Ç¥£¡¼¥×¥°¥ì¡¼¡×¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥í¥´¤ÏºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»þÂå¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢Í¤êÆñ¤¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤é¤ÏÀ©ºî¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤È¥Ó¥¸¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥í¥´¤ä¥Í¡¼¥à¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤â¤ï¤º¤«¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Âµ¤ä¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤âÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ï¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¾å²¼¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥í¥´¤ÏºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Î¥í¥´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµåÃÄ¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥«¥é¡¼¤Ë¥Ç¥£¡¼¥×¥°¥ì¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢Á´ÂÎ¤Ë¥Í¥¤¥Ó¡¼¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥×¤È¶»¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡É¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥í¥´¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎµåÃÄ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¤Î¥í¥´¡¢ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¤¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤éÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥í¥´¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤ËµåÃÄ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤ä¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¤Î¥í¥´¤¬ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹»þÂå¤Î¥í¥´¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥³¤¨¤¨¤Ã¤¹¤ï¡×¡ÖºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÞ¯Íî¡×¡Ö¥µ¡¼¥É¤Î¥í¥´¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î70Ç¯ÂåºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹!!¡¡¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë