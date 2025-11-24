ÈÕ½©¤ÎÎ¤»³¤Ø¡¡¿À»³¥¤¥Á¥ç¥¦¤á¤°¤ê¡ÚÆÁÅç¡Û
11·î¤â¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª½µ¡¢2025Ç¯¤Î¹ÈÍÕ¤â¤½¤í¤½¤í¸«Ç¼¤á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¡¢¿À»³Ä®¤Î¤¤¤Á¤ç¤¦¤¬¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊËÀ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÀî¤Î¤»¤»¤é¤®¤¬¶Á¤¯¡¢¿À»³Ä®¿ÀÎÎ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦¤ÏÅÇ¤¯Â©¤¬Çò¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²«¿§¤¯¿§ÉÕ¤¤¤¿Âçµ×ÊÝ¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤¬¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿À»³Ä®¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ëÄ®»ØÄê¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¡¦Âçµ×ÊÝ¤ÎÆý¥¤¥Á¥ç¥¦¡£
¡ÊËÀ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÌÚ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÇØ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹â¤µ¤Ï38¥áー¥È¥ë¡¢¼ó¤ò¿¿¾å¤Ë¾å¤²¤ÆÀè¤¬¸«¤¨¤ë¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¹â¤µ¤Ç¤¹¡×
¡ÊËÀ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö´´¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÂÀ¤¤¤Ç¤¹¡£±ó¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¶á¤¯¤«¤é¸«¤Æ¤âÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Ç¤¹¡×
º£¤¬¤Þ¤µ¤Ë¸«¤´¤í¡£
¥¤¥Á¥ç¥¦¤Î²«¿§¡¢¥â¥ß¥¸¤ÎÀÖ¤¬ÈÕ½©¤ÎÎ¤»³¤òÀ÷¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊËÀ®¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡Ö¿À»³Ä®¾åÊ¬¤Ç¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¢¤Á¤é¡¢Ëþ·î¥¤¥Á¥ç¥¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê·Á¤Ï¤Þ¤ó´Ý¤Ç¡¢½¸Íî¤ò¾È¤é¤¹Ëþ·î¤ÎÍÍ¤Ç¤¹¡×
¡Ê¸«¤ËÍè¤¿¿Í¤Ï¡Ë
¡Ö¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¹ÈÍÕ¤·¤Æ¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤ó´Ý¤Ç¤¹¤Í¡£´Ý¤¤ÊõÀÐ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡×
²«¿§¤¯¿§ÉÕ¤¤¤¿¿À»³Ä®¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¡¢Ä®¤Î´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11·îËö¤´¤í¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤âÌë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÌ£°ã¤¦¹ÈÍÕ¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£