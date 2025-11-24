ジェフ・パッサン記者が速報…セミエンは2021年に45HR

メジャーで超大型トレードが成立しそうだ。レンジャーズのマーカス・セミエン内野手とメッツのブランドン・ニモ外野手が交換トレードになると、米放送局「ESPN」のジェフ・パッサン記者が伝えた。

セミエンはメジャー屈指の大型二塁手として活躍。ブルージェイズ時代の2021年には45本塁打、102打点を記録し、大谷翔平投手（当時エンゼルス）と本塁打王争いを演じた。同年オフからレンジャーズに移籍し、3年連続で23本塁打以上をマーク。今季は15本塁打、OPS.669にとどまったが、2度目のゴールドグラブに選ばれた。

ドラフトからメッツ一筋のニモは選球眼と外野守備が持ち味。3年連続で23本塁打以上を記録し、今季は25本塁打と92打点で自己最多を更新した。

セミエンは2021年12月に7年1億7500万ドル（約274億円）の大型契約を結び、ニモも2022年12月に8年1億6200万ドル（約253億円）のビッグディールを手にしている。今季は両球団ともプレーオフ出場を逃し、レンジャーズは主力の放出の可能性も報じられていたが、2023年世界一メンバーがまた一人消えそうだ。（Full-Count編集部）