À¾Éð¡¦¥é¥Þ¥ë¤¬1Ç¯ÌÜ¤Ç´¶¤¸¤¿¥×¥í¤ÎÊÉ¡Ö´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡²Æì¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õ¤Ë¡¢´¥¤¤¤¿²÷²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£23Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡×¡£¤½¤Î½éÀï¡¢Âè1ÂÇÀÊ¡£À¾Éð¤Î°éÀ®¥ë¡¼¥¡¼¡¢¥é¥Þ¥ë³°Ìî¼ê¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢¹ë²÷¤ÊÊüÊªÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¥ì¥Õ¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÄ¹½ê¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¡£1ÂÇÀÊÌÜ¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½¼¼Â´¶¤¬Éº¤¦°ìÊý¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¥×¥í¤Î¸·¤·¤µ¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡ÈÊÉ¡É¤Ø¤Î°ÚÉÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¾Ìç¡¦Âçºå¶Í°þ½Ð¿È¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¤¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤ÏÎä¹ó¤À¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤ÎµåÂ®¡¢ÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¡Ä¡Ä¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¿¤¯¤µ¤óÎý½¬¤·¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡²¿¤è¤ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀèÇÚÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹±Û¤¨¤ë¤Î¡©¡¡¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ÂÇµå¤Ï·Ú¡¹¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£ÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿º¹¤Ë¡¢18ºÐ¤Î¿´¤Ë¡ÈÌÂ¤¤¡É¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡¥×¥í¤ÎÊÉ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£3·³¤Ç¤Ï7ËÜÎÝÂÇ¡¢32ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤¿¤¬2·³¤Î½Ð¾ì¤Ï¥¼¥í¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê´Å¤¤À¤³¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³Ð¸ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥×¥í¤ÎÀ¨¤ß¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹ç¤Çµ¢ÎÝ¤ÎºÝ¤Ë¸ª¤ò°¡Ã¦±±¡£²Æ¾ì¤ò¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÈñ¤ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡Ö¶õÇò´ü´Ö¡×¤¬¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÂÎ´´¤äÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£½©¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Ç2ËÜ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢²ø²æ¤Î¸ùÌ¾¤ò³Î¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡ÖÃæÂ¼¹äÌé¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÌÜÉ¸¤Ï°ÎÂç¤ÊÀèÇÚ¤À¡£Ì¾Ìç¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò°ìÅÙ¼Î¤Æ¡¢Ä©Àï¼Ô¤È¤·¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÌ¤´°¤ÎÂçË¤¡£¤½¤ÎÆ·¤Ë¡¢¤â¤¦ÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë