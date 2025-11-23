Åìµþ¡¦ÀÖºä½÷À»É½ý»ö·ï ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË(43) ¤Ï»ö·ïÁ°¤Ë¤â¾åÃå¤òÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡¡Ä¾Á°¤Ë¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤ë¤Ê¤É·×²èÅªÈÈ¹Ô¤È¤ß¤ÆÁÜºº ·Ù»ëÄ£
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç½÷À¤¬ÃË¤ËÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤µ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¼«±Ò´±¤ÎÃË¤¬¡¢»ö·ï¤ÎÁ°¤Ë¤â¾åÃå¤òÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡ÖÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤Ä¤à¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¼Ö¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¤ç¤¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ2ÅùÎ¦Áâ¤ÎÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤Ç¡¢º£·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶èÀÖºä¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢40Âå¤Î½÷À¤Îº¸¤ï¤Ê¢¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤Ç»É¤·¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢Æ¨Áö¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¹õ¤«¤éÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤Î¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¾åÃå¤¬¡¢»ö·ïÅöÆü¤ÎÄ«¤ËÃóÆÖÃÏ¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÀÄ¤Ã¤Ý¤¤¿§¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢»ö·ï¤ÎÁ°¤Ë¹õ¤Î¾åÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ö·ï¤ÎÄ¾Á°¤Ë¼êÂÞ¤ò¤Ï¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£